В Рязанской области выявлен новый опасный вредитель леса

Специалисты филиала ФБУ «Рослесозащита» — «ЦЗЛ Рязанской области» представили информацию о новом опасном вредителе леса — зимней пяденице.

Зимняя пяденица — уникальная бабочка, которая активна в ноябре, когда уже наступают морозы и большинство насекомых находится в зимней спячке. В это время в лесу можно наблюдать необычную картину: среди падающих снежинок порхают белые бабочки — это самцы зимней пяденицы. Самки этого вида отличаются поразительной выносливостью и не погибают даже при температуре до –9 °С.

Зимняя пяденица относится к многоядным вредителям: её гусеницы питаются более чем 200 видами древесных и кустарниковых растений, нанося ущерб как лесным, так и садовым насаждениям.

У зимней пяденицы ярко выражен половой диморфизм: самцы имеют хорошо развитые крылья и способны летать на большие расстояния. Самки не умеют летать — их крылья недоразвиты, и они перемещаются только ползком, поднимаясь по стволам деревьев для спаривания.

Несмотря на неспособность самок к полёту, вредитель успешно распространяется. Молодые гусеницы выпускают паутинку и по ветру разносятся на значительные расстояния, что способствует быстрому заселению новых территорий.

Ранее очаги зимней пяденицы в Рязанской области не фиксировались, однако сейчас они зарегистрированы в соседней Московской области. Специалисты связывают это с изменениями климата.

С 2025 года лесопатологи проводят феромонный мониторинг этого вредителя. Анализ показал, что на большое количество отловленных самцов приходится лишь единичное число самок. Такая диспропорция позволяет сделать благоприятный прогноз: в 2026 году массового размножения зимней пяденицы в регионе не ожидается.

При высокой численности вредителя рекомендуется проводить опрыскивание лесных и садовых насаждений инсектицидами, направленными против гусениц младших возрастов.