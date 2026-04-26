Эксперт определил модель дронов и местоположение, откуда ВСУ атаковали Ярославль

В ночь на 26 апреля силы ПВО успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников на Ярославль. По информации губернатора региона Михаила Евраева, пострадавших в результате инцидента нет.

Эксперт в области беспилотной авиации Максим Кондратьев в беседе с aif.ru отметил, что дроны, вероятно, были запущены с территории Украины, в частности, из Харьковской области. По его словам, среди атакующих БПЛА могли быть модели типа «Лютый».

Он также подчеркнул, что дальность полёта беспилотников, используемых ВСУ, увеличивается, и уже появились экспериментальные образцы, способные преодолевать до 3000 километров.

«Кроме того, нельзя забывать об опыте операции “Паутина”, когда дроны были завезены в фурах», — отметил Кондратьев.

Ранее заслуженный военный лётчик РФ, генерал-майор Владимир Попов также обсуждал возможные маршруты, по которым дроны могли быть направлены для атак на Екатеринбург и Челябинск.