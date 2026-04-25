Военный лётчик рассказал, откуда летели дроны на Екатеринбург и Челябинск

В ночь на 25 апреля впервые были зафиксированы атаки беспилотных летательных аппаратов на Свердловскую и Челябинскую области. В Екатеринбурге дрон врезался в многоквартирный жилой дом, в результате чего несколько квартир получили повреждения. Около 50 жильцов были эвакуированы.

В беседе с aif.ru заслуженный военный лётчик РФ, генерал-майор Владимир Попов озвучил три основные версии, откуда могли быть запущены дроны, атаковавшие уральские города.

Запуск из Казахстана. По мнению эксперта, большие степные территории и приграничные районы могут использоваться для сборки и запуска беспилотников. ДРГ (диверсионно-разведывательные группы) могли заранее завезти детали, а затем собирать и запускать аппараты, используя реку Урал и предгорья для выхода на цели. Старт с территории соседних российских регионов. Попов не исключает, что запуск мог быть осуществлён с Южного Урала или оренбургских степей. В этом случае дроны могли двигаться вдоль гор, скрываясь от средств ПВО, и затем выходить на цели в Свердловской и Челябинской областях. Запуск из украинского приграничья. Эта версия считается менее вероятной, поскольку для преодоления расстояния до 1500 км дроны должны быть максимально облегчены и заправлены только топливом, что ограничивает их боевую нагрузку.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что в ночь с 24 на 25 апреля силами ПВО были обезврежены 127 беспилотников киевского режима в воздушном пространстве России. Один из них врезался в 32-этажный дом в Екатеринбурге.