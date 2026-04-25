Бастрыкин поручил разобраться с подрядчиком и адвокатом, обманувшими инвалида в Рязани

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Олегу Васильеву возбудить уголовное дело по факту мошеннических действий, совершённых в отношении инвалида-колясочника из Рязани. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

В 2024 году мужчина, имеющий инвалидность, заключил договор с предпринимателем на проведение строительных работ в своём частном доме. Работы должны были включать адаптацию жилья под его потребности. После получения оплаты подрядчик выполнил обязательства не в полном объёме. В результате инвалид лишён возможности самостоятельно покидать жилое помещение и вынужден прибегать к помощи третьих лиц.

Кроме того, пострадавший обратился за юридической помощью к адвокату. Юрист получил денежное вознаграждение, однако свои обязательства не исполнил, оставив мужчину без правовой поддержки.

По указанию главы СК России, в Рязани будет возбуждено уголовное дело. Следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также проверить действия как предпринимателя, так и адвоката. О результатах расследования будет доложено в центральный аппарат Следственного комитета.