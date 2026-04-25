13-летняя девочка чуть не проглотила ржавую скобу степлера в роллах «Ёбидоёби»

В Подольске 13-летняя школьница едва не проглотила ржавую скобу от степлера, обнаруженную в ролле из сети «Ёбидоёби». Об этом сообщает канал «SHOT ПРОВЕРКА» в MAX со ссылкой на мать девочки.

Семья заказала сет роллов и онигири на сумму около 4 тысяч рублей с самовывозом из точки на улице К. Готвальда, 1/42. Во время еды девочка почувствовала во рту острый предмет. Как утверждает мать, это оказалась ржавая металлическая скоба.

Женщина немедленно обратилась на горячую линию сети, где ей пообещали передать информацию администратору, однако обратной связи не последовало. Спустя час она приехала в ресторан лично. Там, по её словам, вернули деньги только за один ролл, хотя он входил в состав большого сета.

Выяснилось, что это не первый случай: другие клиенты этой же точки уже жаловались на посторонние предметы в еде, неприятный запах, а одна из посетительниц чуть не сломала зуб о скорлупу фисташки в ролле.

Ранее Роспотребнадзор закрыл более 60% точек «Ёбидоёби» в Москве из-за многочисленных нарушений. В марте этого года в ресторане на Новокузьминской улице двое детей отравились онигири с креветками и роллами «Филадельфия». Ещё два заведения были временно закрыты на месяц из-за антисанитарии и высокого риска кишечных инфекций.