Фото: НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина
Общество

Рязанские учёные опубликовали карту гамма-фона области: где радиация выше и почему

Анастасия Мериакри
В 2026 году исполняется 40 лет со дня чернобыльской катастрофы — одной из самых масштабных техногенных аварий XX века. В преддверии этой даты лаборатория геохимии и ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина поделилась результатами масштабного исследования радиационного фона на территории Рязанской области, а также провела анализ природных и техногенных факторов, которые повлияли на современную радиоэкологическую обстановку в регионе.

29–30 апреля 1986 года, спустя 3–4 дня после аварии на ЧАЭС, радиоактивное облако достигло центральных регионов России. До этого радионуклиды уносило ветром в сторону Скандинавии, Великобритании, Польши и Чехословакии. Однако затем ветер переменился, и воздушные массы, проходя над аварийным блоком, получили максимальную дозу радиоактивных выбросов.

К счастью для Центральной России, в этот момент над Подмосковьем сформировался циклонический вихрь. Он отклонил радиоактивный шлейф к востоку, существенно разбавив его. В результате чернобыльское облако «размазалось» по огромной территории, и к первым числам мая достигло даже Енисея, но прошло мимо Москвы и легло на восток с гораздо меньшими дозами загрязнения.

Однако у этого процесса была и обратная сторона: циклон принёс осадки, которые ускорили выпадение радиоактивных частиц. Основная часть загрязнения в Рязанской области пришлась на так называемый «чернобыльский дождь» 30 апреля. Тем не менее, точка разворота облака оказалась южнее — между Брянском, Калугой и Тулой, где сформировался Плавский радиоактивный очаг. В Рязанскую область поток вошёл уже ослабленным и разбавленным, что позволило избежать катастрофических последствий.

В 2010 году было проведено комплексное радиологическое обследование Рязанской области. Измерения проводились дозиметром РКСБ-104 на высоте 1 м над почвой, всего выполнено 383 замера в разных ландшафтах: на водоразделах, в долинах, на болотах, в городах и лесах.

Средний радиационный фон по области составил 10,92 мкР/ч (микрорентген в час), что значительно ниже гигиенического норматива для открытых территорий (30 мкР/ч). Минимальные значения (6,7 мкР/ч) зафиксированы в сосново-еловых лесах Мещеры, максимальные (16,1 мкР/ч) — в пойме Оки у села Терехово. Таким образом, внутрирегиональные различия достигают 2,5 раз.

Анализ карты гамма-фона показал, что распределение радиации не случайно, а подчинено ландшафтным закономерностям:

  • Минимальный фон характерен для песчаных почв центральной Мещеры, сформированных в микулинское межледниковье. Здесь бедные радионуклидами пески «разбавляют» естественный фон.
  • Максимальные значения отмечаются на суглинистых чернозёмах юго-запада области и в поймах крупных рек (Ока), где происходит аккумуляция тяжёлых частиц.
  • Болотные массивы выступают как аккумуляторы радионуклидов. Особенно высок фон на сгоревших торфяниках (например, Красное болото), где после пожаров радиоцезий концентрируется в золе.

Сопоставление современных данных с картами 1980-х годов показало: влияние чернобыльских выпадений в Рязанской области минимально и проявляется лишь локально — в основном на юго-западе региона и на некоторых болотах. В большинстве случаев современный фон определяется природными факторами: составом почв, тектоникой, болотными процессами.

В ряде районов (например, верховья Прони, окрестности Ряжска) наблюдается совпадение локальных максимумов фона с контурами чернобыльского шлейфа. Однако большинство аномалий (Муравлянка, Троицкое, Малахово) связаны с радоновыми эманациями или рудопроявлениями естественных радиоактивных элементов.

«Все измеренные значения гамма-фона, даже максимальные, находятся в гигиенически безопасных пределах – ведь природа нам не враг, а «Чернобыль» в нашем регионе оказался слабее природных, ландшафтных факторов радиоактивности. Могло быть иначе, но нам повезло», — отметили в лаборатории.

