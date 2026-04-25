В Екатеринбурге 9 человек пострадали при атаке БПЛА

25 апреля утром в Екатеринбурге произошла атака БПЛА, в результате которой девять человек обратились за медицинской помощью. Об этом сообщил глава Свердловской области Денис Паслер в своём канале на платформе Max.

По словам губернатора, одна из пострадавших была госпитализирована с отравлением продуктами горения, однако травматических повреждений у людей нет.

В результате атаки повреждены 44 квартиры в многоквартирном жилом доме. Из многоэтажки было эвакуировано 81 жителя. На месте происшествия работают психологи, оказывая помощь жителям, пострадавшим от инцидента.

На заседании оперативного штаба Денису Паслеру доложили о ходе работ по ликвидации последствий атаки. Губернатор поставил задачу восстановить жильё в кратчайшие сроки, и работы по восстановлению начнутся в ближайшее время. Угрозы обрушения дома нет.

Ранее заслуженный военный лётчик РФ, генерал-майор Владимир Попов озвучил версии о том, откуда могли быть запущены дроны, атаковавшие Екатеринбург и Челябинск. Он отметил, что дроны могли быть запущены из сопредельного государства или с территории соседних российских регионов, а также из украинского приграничья.