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Новости России

«Турпром»: сочинские отели объявили о массовом ценопаде

Алексей Самохин
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Черноморские курорты открыли лето 2026 года с неожиданной новостью: гостиничный бизнес Сочи массово режет расценки. Скидки на июньские даты достигают 15–20% от прайса, действовавшего ещё несколько недель назад. Причина — резкое охлаждение спроса на внутренние поездки. Об этом пишет «Турпром». 

Ситуацию на рынке бронирований проанализировал Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин». По его словам, предложений на черноморском побережье сейчас заметно больше, чем реальных покупателей. Если тенденция сохранится, турпоток в Сочи по итогам сезона может упасть на 15–20%.

Главной причиной эксперты называют укрепление рубля. Национальная валюта подорожала настолько, что пакетные туры в Таиланд, Вьетнам и Египет оказались сопоставимы по стоимости с поездкой на российское побережье — а зачастую и дешевле. При этом зарубежные курорты предлагают систему «всё включено», которой у большинства сочинских отелей попросту нет. Да и сервис в России, часто оставляет желать лучшего. 

Главный редактор отраслевого издания «Турпром» Александр Гордиец описывает происходящее прямолинейно: платёжеспособный турист умеет считать деньги. Переплачивать за сервис без All Inclusive, когда альтернатива — тёплое море за рубежом по той же цене, — соглашаются немногие.

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В попытке удержать продажи сочинские объекты размещения прибегли к нескольким инструментам одновременно. Акции раннего бронирования, которые обычно заканчиваются весной, официально продлены до августа. Многие отели запустили семейные пакеты: дети до 12 лет размещаются и питаются бесплатно.

Аналитики рынка расценивают происходящее как закономерный итог многолетней ценовой политики черноморских курортов: годы роста тарифов без пропорционального улучшения качества сервиса закончились столкновением с рыночной реальностью.

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