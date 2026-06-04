СТС снимает новые сезоны сериалов «Вечерняя школа», «Мистер Ноготь» и «Трёшка»

СТС и Russian Code работают над новыми сезонами комедийных сериалов «Вечерняя школа» (16+), «Мистер Ноготь» (16+) и «Трёшка» (16+), премьеры которых состоятся в новом телесезоне. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

В продолжении «Вечерней школы» герои сядут за парты после летних каникул, уверенные, что повзрослели, однако быстро столкнутся с привычными проблемами. Сотрудник ППС Димон (Илья Соболев) и учительница Катя (Ася Резник) продолжают бурные отношения, экс-заключённый Павел (Илья Макаров) и классная руководительница Алёна (Динара Курбанова) разбираются с личной жизнью, а бывшая участница конкурсов красоты Кристина (Наталья Борисова) оказывается в центре любовного треугольника. Тем временем завуч (Дмитрий Соколов) и директор (Марина Богатова) не забывают про личные и педагогические эксперименты, превращая школьную жизнь в череду неожиданных ситуаций.

Фото: СТС

Во втором сезоне комедии «Мистер Ноготь» героев также ждут новые вызовы: Семага (Александр Робак), ушедший в маникюр, рискует ради развития бизнеса и семьи, его жена Виолетта (Анастасия Панина) пробует себя в роли генерального директора, а друг и коллега Антоха (Алексей Корсуков) вместе с Ксю (Ангелина Пахомова) проверяют отношения на прочность.

Фото: СТС

В новых сериях «Трёшки» герои продолжают делить воронежскую квартиру в начале нулевых. Дима (Николай Наумов) пытается вернуть Дашу (Юлия Александрова), но его жизнь осложняет появление бывшей жены Наташи с новостью о беременности. Роман (Дмитрий Лысенков) меняет образ ради любви, Таня ищет себя (Людмила Юлова), Гриша (Михаил Трухин) осваивает роль начальника, а Лена (Алла Михеева) и Серёга (Илья Лыков) готовятся к появлению тройни.

Фото: СТС

Также скоро на СТС выходят и другие комедийные сериалы производства Russian Code: «Гудовы» с Алексеем Розиным, Владом Прохоровым, Олесей Железняк и Павлом Майковым, «Почти настоящий детектив» с Максимом Лагашкиным, Ольгой Лерман, Гошей Куценко и Виталием Хаевым, а также «Трудный ребёнок» с Геннадием Блиновым, Стасей Милославской, Александром Робаком, Ильёй Макаровым и другими актёрами.

Возрастное ограничение: 16+.