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Общество

В рязанском Лесопарке 6 июня пройдет благотворительная выставка-поиск животных «Пойдем домой»

Олеся Чугунова
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6 июня в рязанском Лесопарке состоится масштабное мероприятие проекта «Защита животного мира» выставка-поиск «Пойдем домой». Гости смогут бесплатно пообщаться с кошками и собаками из приютов, найти нового верного друга или просто интересно провести время с семьей.

Встреча пройдет с 11:00 до 14:00. Вход для всех желающих свободный (0+). Организаторы подготовили насыщенную программу. Посетителей ждет знакомство с подопечными приютов, показательное выступление Кинологического отряда «ПОИСК-62», бесплатная анимационная программа для детей от компании «ХОЧУ ИГРАТЬ!». Кроме того, в Лесопарке будут работать зоны с аквагримом, катанием на квадроциклах, мастер-классы, ярмарка рукодельниц и точки с угощениями.

Приходите всей семьей, чтобы поддержать проект или обрести хвостатого друга.

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