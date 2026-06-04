Жителей Рязанского округа предупредили об обработке полей пестицидами

ООО «Заря» проведет обработку полей пестицидами на территории Рязанского округа. Об этом сообщила администрация муниципалитета.

Работы запланированы с 5 по 19 июня. Обработку будут проводить дважды в сутки: утром с 04:00 до 08:00 и вечером с 18:00 до 22:00.

Под обработку попадут сельскохозяйственные участки возле деревень Городищево, Ровное, Дубровка, Пущино и Матчино.

Жителям населенных пунктов и владельцам пасек рекомендуют учитывать сроки проведения работ и соблюдать необходимые меры предосторожности в период обработки полей.