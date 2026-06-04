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Погода

В Рязанской области 5 июня ожидается туман и до +26°С тепла

Анастасия Мериакри
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В пятницу, 5 июня, на территории Рязанской области ожидается переменная облачность. Прогноз погоды дают синоптики регионального ЦГМС.

Ночью в отдельных районах пройдёт небольшой кратковременный дождь. В дневные часы преимущественно без осадков.

Ночью и в утренние часы местами сгустится туман, видимость на дорогах может временно ухудшиться. Ветер будет дуть с северной четверти, его скорость составит 3–8 м/с.

Температурный фон останется комфортным: ночью столбики термометров покажут от +8°С до +13°С, а днём воздух прогреется до +21°С…+26°С.

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