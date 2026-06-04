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Тамара Глоба назвала знаки, которые утонут в любви и деньгах в июне 2026

Валерия Мединская
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Начало месяца, а тем более лета, всегда вызывает определённую тревогу и вопросы о предстоящих планах и событиях, которые часто связаны с путешествиями, встречами и новыми отношениями. О том, что ждёт в этот период водные знаки зодиака, рассказала российская телеведущая и астролог Тамара Глоба.

Весы

Готовьтесь к переменам, особенно они затронут карьеру. Часть людей из старого окружения может уйти из вашей жизни. Возможны ситуации, которые покажутся неожиданными. Однако повода для тревоги нет: рядом останутся близкие друзья, которые помогут справиться со сложными моментами.

Основные события этого периода придутся на вторую половину месяца. Ключевые перемены будут связаны прежде всего с работой и профессиональной сферой. Эти изменения не стоит воспринимать как негативные, даже если они будут доставлять вам хлопоты. Относитесь к ним как к этапу обновления, в котором важную роль сыграет поддержка близких людей.

Тамара Глоба рекомендует в этот период уделить больше внимания здоровью, а также быть осторожнее с расходами, особенно в сезон отпусков.

Близнецы

Июнь 2026-го будет благоприятным для удачной торговли и сделок. Если у вас есть, что продать или инвестировать, стоит всерьёз задуматься, поскольку время подходит как для крупных, так и для небольших заработков. Тамара Глоба также отмечет, что наступило хорошее время для крупных вложений и приобретений, особенно связанных с недвижимостью.

Многие процессы в этот период оказываются взаимосвязаны и усиливают друг друга. Не стоит пугаться увеличения количества дел, связанных как с работой, так и с близкими. Может возникать ощущение, что вы берёте на себя заботы других, однако это естественная нагрузка.

Во второй половине месяца откроются возможности для встреч, новых знакомств и общения. Возможна и влюблённость, которая принесёт вдохновение и творческий подъём.

Водолеи

У водолеев июнь будет посвящён профессиональным достижениям и результатам того, что вы уже успели сделать ранее. Это хорошее время, чтобы поделиться накопленным опытом с другими людьми и укрепить свои позиции в профессиональной сфере. Также открываются новые возможности для заработка, и финансовые поступления могут прийти в вашу жизнь через новые знакомства и контакты.

Если в планах был ремонт или решение бытовых вопросов, не стоит откладывать их на последующие месяцы. Важно внимательно контролировать расходы и следить за тем, куда уходят деньги.

Вторая половина месяца будет тесно связана с личной жизнью. Не стоит отдаляться от близких. Наоборот, поддержка и участие в их делах окажутся особенно важными и положительно скажутся на дальнейшем развитии событий. Даже при высокой занятости в первой половине июня важно находить время для тех, кто вам дорог.

Тамара Глоба предупреждает о необходимости повышенного внимания на дорогах.

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