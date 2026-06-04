Дарина и Александр стали лидерами рейтинга имён новорождённых в Рязани за май

В мае 2026 года в многофункциональном центре (МФЦ) Рязанского перинатального центра свои первые государственные документы — свидетельства о рождении — получили 98 малышей. Среди них 44 мальчика и 54 девочки. Специалисты МФЦ подвели статистику самых популярных и необычных имён, которые родители выбрали для своих детей в завершающем месяце весны.

Неожиданным лидером рейтинга среди новорождённых принцесс стало имя Дарина. Оно давно не попадало в топ популярных, но именно в мае заняло уверенное первое место. Второе место разделили сразу два имени — Мария и Есения, которые также пользовались большой любовью у рязанских родителей.

Среди редких женских имён, которые выбрали для своих дочерей мамы и папы, выделились: Мия, Майя, Камила, Кира.

Также в мае ряды маленьких рязаночек пополнили обладательницы традиционных русских имён: Лидия, Дарья, Ольга и Ульяна.

У мальчишек в мае появился новый лидер — Александр. Это имя стало самым популярным среди родителей, которые регистрировали рождение сыновей в перинатальном центре. Второе место по встречаемости заняло имя Савелий.

Среди редких мужских имён мая выделились: Адам, Мирон, Лев.

Также в мае в Рязанском перинатальном центре появились на свет и были зарегистрированы мальчики с традиционными славянскими именами: Николай, Василий, Борис и Фёдор.