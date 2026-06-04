На Земле вечером 4 июня начнется магнитная буря, которая может войти в тройку самых сильных

Вечером в четверг, 4 июня, на Земле начнется магнитная буря уровня G3, которая может войти в тройку самых сильных с начала 2026 года. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Возмущение геомагнитного поля начнется в результате серии мощных вспышек на Солнце, произошедших ранее. По данным ученых, в сторону Земли были выброшены сразу два или три плазменных облака.

Несмотря на то что взрывы разделяли примерно 10 часов (первый произошел в 04:36, а последний — в 14:28), более поздние выбросы догонят ранние и сольются в единую структуру диаметром около 200 миллионов километров, пояснили в Российской академии наук.

«При таких размерах и направлении движения выброшенного газового облака возможность избежать встречи с ним практически отсутствует – математические модели считают такую вероятность равной нулю, но на практике такие случаи бывали», — предупредили ученые

Напомним, что утром 3 июня ученые сообщили о первом за полтора месяца сильном взрыве на Солнце — вспышке класса M9.3. Спустя несколько часов возникла еще одна вспышка класса M7.8, которая длилась 27 минут.

Затем произошла вспышка высшего класса X. В Институте прикладной геофизики уточнили, что событие уровня X1.0 зафиксировали впервые с 24 апреля 2026 года.

Магнитные бури классифицируются по пятибалльной шкале от G1 (незначительная) до G5 (экстремальная). Уровень G3 считается сильной бурей и может вызывать:

Нарушения коротковолновой радиосвязи

Сбои в работе навигационных систем

Колебания напряжения в энергетических сетях

Расширение зоны видимости полярных сияний до средних широт

Специалисты рекомендуют метеозависимым людям быть особенно внимательными к своему самочувствию в период магнитной бури, избегать физических и эмоциональных перегрузок, больше отдыхать и находиться на свежем воздухе.