Рязанскую область в июне ждет отрицательная температурная аномалия и обильные осадки

Руководитель лаборатории геохимии ландшафтов Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Сергей Тобратов рассказал, каким будет июнь в Рязанской области.

Июнь обещает быть вполне комфортным для жителей региона. Дневные температуры будут колебаться в диапазоне +19…+28 градусов при среднем значении +24 градуса. Ночные температуры составят от +10 до +17 градусов, в среднем +14 градусов.

Тем не менее, полностью избежать температурных колебаний не удастся. В начале и в конце второй декады июня ожидаются относительные циклонические похолодания. Более значительным будет первое из них, однако численные прогнозы пока указывают на то, что сильнее похолодает во второй половине месяца.

Еще один примечательный факт — достаточно большое для июня прогнозируемое количество осадков. По расчетам специалистов, их выпадет на треть больше среднего значения, что косвенно свидетельствует о предстоящих столкновениях разнородных воздушных масс.

«Такая температурная равномерность и комфортность июня будет следствием динамического равновесия тепла и холода и станет результатом взаимодействия и смешения воздушных потоков из высоких и низких широт», — объяснил руководитель лаборатории геохимии ландшафтов.

Согласно расчетам как отечественного Гидрометцентра, так и канадских специалистов, для Рязанской области в июне более вероятна отрицательная температурная аномалия. Она распространится на регион с юго-востока — с Нижней Волги и Прикаспия.

Там уже сейчас сформировалась холодная барическая депрессия, получающая подпитку холодом из Арктики через Таймыр и Урал, в обход Русской равнины. Затем она распространяет холод и прохладу вокруг себя, в том числе и на Рязанскую область.

Такая синоптическая конфигурация увязывается специалистами с положительной фазой Эль-Ниньо в Тихом океане, которая сейчас как раз наблюдается и усиливается со временем. Поэтому ожидается, что эта ситуация будет устойчивой.

В таких условиях давать точный долгосрочный прогноз погоды для небольшого региона непросто. Рязанская область оказывается между устойчивыми атмосферными вихрями — как песчинка между шестеренками какого-то механизма.