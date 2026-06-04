Пенсионеров обманули на 1,6 миллиона в рязанском отделении банка

Рязанский областной суд поставил точку в споре между пожилыми супругами и страховой компанией. Пенсионеров ввели в заблуждение в отделении банка, оформив вместо банковского вклада дорогие договоры страхования. При попытке вернуть деньги страховщик удержал более 100 тысяч рублей с каждого, но суд обязал компанию выплатить пенсионерам все удержанные средства, компенсации и штрафы.

Как сообщили в пресс-службе суда, инцидент произошел в сентябре 2023 года. Супруги преклонного возраста обратились в отделение «Почта Банка» в Рязани с целью переоформить свой банковский вклад. Однако сотрудник банка воспользовался доверчивостью клиентов, их преклонным возрастом и проблемами со зрением.

Вместо депозитных документов пенсионерам дали на подпись договоры личного страхования жизни и добровольного медицинского страхования от ООО «АльфаСтрахование-Жизнь». Полагая, что они по-прежнему оформляют привычный банковский вклад, супруги внесли по 800 000 рублей каждый.

Обман раскрылся позднее: вместо вклада пенсионеры обнаружили четырехлетние договоры страхования, из которых невозможно было свободно изъять всю сумму без потерь. Обнаружив подвох, супруги потребовали от страховой компании расторгнуть договоры и вернуть деньги в полном объеме.

Однако «АльфаСтрахование-Жизнь» отказалось возвращать всю сумму, сославшись на условия подписанных договоров. Пенсионерам выплатили лишь так называемую выкупную сумму — по 698 347,99 рублей каждому. Таким образом, страховая компания удержала более 100 000 рублей с каждого истца.

Не согласившись с такими потерями, обманутые клиенты обратились в суд за защитой своих прав.

Октябрьский районный суд г. Рязани тщательно изучил обстоятельства дела и встал на сторону пенсионеров. Суд пришел к выводу, что истцы были введены в заблуждение, а ответчик нарушил Закон «О защите прав потребителей», не предоставив гражданам полной и достоверной информации о юридической природе сделки.

Суд первой инстанции постановил взыскать с ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» в пользу каждого пенсионера невыплаченную часть страховой премии, компенсацию морального вреда, а также штраф за отказ добровольно удовлетворить требования потребителей. В итоге каждый из истцов получил от страховой компании дополнительно 162 978 рублей.

Страховая компания не согласилась с решением и подала апелляционную жалобу, пытаясь оспорить вердикт. Однако судебная коллегия по гражданским делам Рязанского областного суда, изучив материалы дела и доводы жалобы, оставила решение Октябрьского районного суда без изменения, а апелляцию «АльфаСтрахования» — без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу, а права пожилых рязанцев были полностью восстановлены.