На Солнце произошла мощнейшая за полтора месяца вспышка

В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН зафиксировали сильную вспышку на Солнце. По мощности она стала самой значительной с конца апреля 2026 года и лишь на семь процентов не дотянула до высшего класса Х, пишут РИА Новости.

Как сообщили в исследовательском центре, вспышка класса М9.3 была зарегистрирована в 4:36 по московскому времени. Ученые отметили, что это самый мощный взрыв на Солнце с 24 апреля 2026 года, когда в течение суток произошли сразу два взрыва высшего уровня Х.

Примечательно, что за 24 часа до этого на Солнце не наблюдалось никаких признаков активности. Ситуация начала меняться в середине вторника — с тех пор примерно каждые семь часов происходят новые взрывы, а их интенсивность продолжает нарастать.

По данным лаборатории, вспышка произошла почти точно в центре солнечного диска. Это означает, что плазменным облакам, выброшенным из эпицентра, просто некуда больше лететь, кроме как к планете Земля.

Однако на данный момент объективные средства контроля выброс плазмы не подтверждают. Пока вспышка считается безобидной, но ученые ожидают новую вспышку уже максимального уровня Х.

В зависимости от мощности рентгеновского излучения солнечные вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M и X. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз.

Мощные вспышки могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к различным последствиям:

Нарушения в работе энергосистем и сбои напряжения в промышленных сетях

Нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем

Влияние на пути миграции птиц и животных

Расширение территории, где можно наблюдать полярные сияния

Однозначного ответа на вопрос о влиянии магнитных бурь на здоровье человека пока нет, однако метеозависимым людям рекомендуется следить за прогнозами и принимать профилактические меры.