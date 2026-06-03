В Китае родители едва не погубили младенца, следуя советам искусственного интеллекта

Родители из Китая доверились рекомендациям нейросети при кормлении новорожденного ребенка и едва не нанесли вред здоровью младенца. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на издание Noodou.

После рождения малыша супруги сильно переживали из-за диагностированной у ребенка желтухи и старались делать всё максимально правильно, следуя всем возможным рекомендациям. Когда младенец начал часто плакать и капризничать, молодые родители вместо обращения к педиатру решили проконсультироваться с искусственным интеллектом.

Нейросеть выдала четкую инструкцию — давать ребенку по 60 мл молока за одно кормление. Родители строго следовали этому совету и категорически игнорировали рекомендации родственников увеличить порцию.

В результате малыш целую неделю практически постоянно плакал от голода. Ребенок быстро уставал и сразу засыпал, так и не получив достаточного количества питания. За это время младенец практически не набрал вес.

Правда открылась во время планового осмотра в детской больнице. Врач был удивлен, узнав объем кормления, и сразу объяснил родителям их ошибку — здоровый месячный ребенок обычно выпивает около 80–100 мл молока за один прием пищи.