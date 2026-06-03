На Рязанской ВДНХ включили фонтан

На территории Рязанской ВДНХ официально стартовал фонтанный сезон. О запуске главного водного объекта пространства сообщила его пресс-служба.

Фонтан будет радовать гостей и жителей города до самого окончания теплого сезона. С его запуском прилегающая территория вновь превратится в центральную точку притяжения для посетителей.

Как отметили в пресс-службе, площадка вокруг фонтана в этом году вновь наполнится разнообразными фестивальными активностями.

Рязанская ВДНХ традиционно остается одним из самых популярных мест для прогулок и досуга в теплое время года. Запуск фонтана знаменует собой начало активного летнего сезона, который обещает быть богатым на яркие события, музыкальные мероприятия и интерактивные зоны для гостей всех возрастов.

Напомним, фонтан на площади Победы в Рязани требует ремонта и не будет работать в этом году.