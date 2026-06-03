Фото: группа "Рязанская ВДНХ" ВКонтакте
Общество

На Рязанской ВДНХ включили фонтан

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

На территории Рязанской ВДНХ официально стартовал фонтанный сезон. О запуске главного водного объекта пространства сообщила его пресс-служба.

Фонтан будет радовать гостей и жителей города до самого окончания теплого сезона. С его запуском прилегающая территория вновь превратится в центральную точку притяжения для посетителей.

Как отметили в пресс-службе, площадка вокруг фонтана в этом году вновь наполнится разнообразными фестивальными активностями.

Рязанская ВДНХ традиционно остается одним из самых популярных мест для прогулок и досуга в теплое время года. Запуск фонтана знаменует собой начало активного летнего сезона, который обещает быть богатым на яркие события, музыкальные мероприятия и интерактивные зоны для гостей всех возрастов.

Напомним, фонтан на площади Победы в Рязани требует ремонта и не будет работать в этом году.

Предыдущая статья
В Китае родители едва не погубили младенца, следуя советам искусственного интеллекта
Следующая статья
В Сасове бдительные жители помогли полиции задержать 18-летнего угонщика мопеда

Популярные материалы

Новости России

Рожин: ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму, пострадали дети

Украинские войска атаковали дроном пассажирский поезд на станции Джанкой в Крыму, сообщил...
Политика

Россия нанесла мощнейший ракетный удар по Украине

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев утром 2 июня сообщил о масштабной ракетной атаке по объектам на территории Украины. По его данным, в ходе операции могли применить около 99 ракет различных типов. Официальная информация от министерства обороны РФ пока не поступала. 
Новости России

7 человек погибли, 11 пострадали при ударе БПЛА по рейсовому автобусу «Москва — Симферополь»

Удар был нанесён в Енакиево сегодня рано утром. Пушилин назвал произошедшее очередным актом беспрецедентной нечеловеческой агрессии украинских фашистов.
Политика

Зелёное зарево над городом: Военкор Коц рассказал, куда прилетело ночью на Украине

Военкор Александр Коц проанализировал последствия массированного удара, который российские войска нанесли по объектам на Украине в ночь на 2 июня. По его словам, данные о местах прилётов можно легко восстановить по сообщениям украинских властей, СМИ и местных пабликов.
Погода

Магнитные бури в июне 2026: календарь опасных дат и советы для метеозависимых

Июнь 2026 года, по прогнозам специалистов Института космических исследований РАН, обещает быть относительно спокойным в геомагнитном плане. Однако середина месяца станет настоящим испытанием для людей, чувствительных к изменениям погоды и солнечной активности.

Темы

Происшествия

В Сасове бдительные жители помогли полиции задержать 18-летнего угонщика мопеда

Злоумышленник решил прокатиться на чужом транспорте, пока его владелец распивал спиртное в гостях, однако далеко уехать не смог благодаря неравнодушию местных жителей.
Новости мира

В Китае родители едва не погубили младенца, следуя советам искусственного интеллекта

Родители из Китая доверились рекомендациям нейросети при кормлении новорожденного ребенка и едва не нанесли вред здоровью младенца.
Экология, природа, животные

На Солнце произошла мощнейшая за полтора месяца вспышка

В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН зафиксировали сильную вспышку на Солнце. По мощности она стала самой значительной с конца апреля 2026 года.
Новости Касимова

Поездка подростка на мопеде обернулась для семьи из Касимова крупными штрафами

В Касимове сотрудники Госавтоинспекции пресекли нарушение правил дорожного движения несовершеннолетним водителем. В ходе рейда автоинспекторы остановили 17-летнего подростка, управляющего мопедом.
Происшествия

В Рязани на Северной окружной сбили велосипедиста

Авария случилась в районе ТЦ «Круиз». По данным очевидцев, сбит, вероятно, велосипедист.
Новости России

Россия ввела ответные санкции против пяти британских журналистов и экспертов

Россия расширила «стоп-лист» на въезд в страну, включив в него пятерых представителей британского журналистского и экспертного сообщества.
Транспорт и дороги

Названы улицы, где обновляют асфальт, ставят светофоры и остановочные павильоны в Рязани

Плановый ремонт, ямочный «косметический» ремонт, установка новых остановок и светофоров — всё это происходит одновременно в разных частях города. Рассказываем, на каких улицах сейчас кипит работа.
Новости мира

Десятки бойцов ВСУ утонули при форсировании реки Псел под Сумами

Десятки военнослужащих 21-й бригады Вооруженных сил Украины пропали без вести в Сумской области. По данным российских силовиков, многие из солдат утонули при попытке переправиться через реку, так как командование отправило их на задание в тяжелых бронежилетах.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье