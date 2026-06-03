Фото: УМВД России по Рязанской области
Происшествия

В Сасове бдительные жители помогли полиции задержать 18-летнего угонщика мопеда

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В городе Сасово Рязанской области сотрудники полиции раскрыли угон мопеда. Злоумышленник решил прокатиться на чужом транспорте, пока его владелец распивал спиртное в гостях, однако далеко уехать не смог благодаря неравнодушию местных жителей.

Инцидент произошел с 48-летним местным жителем. Мужчина приехал на своем мопеде к приятелям, оставил транспортное средство у дома и отправился употреблять алкоголь. Спустя некоторое время хозяин выглянул в окно и обнаружил, что его мопед исчез. Мужчина незамедлительно обратился в полицию.

Правоохранителям не пришлось долго искать пропажу благодаря инициативности горожан. Местные жители заметили на улице молодого человека, разъезжающего на мопеде. Сасовцы удивились, так как знали: у этого парня никогда не было транспорта. Граждане сразу же передали информацию о подозрительном водителе полицейским.

Выяснилось, что 18-летний местный житель управляет чужим транспортным средством. Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции. Сам мопед к тому времени также был пригнан в отдел полиции и в технически исправном состоянии помещен на специальную стоянку до окончания следственных действий.

В отношении молодого человека следователь возбудил уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Предыдущая статья
На Рязанской ВДНХ включили фонтан
Следующая статья
В Ухолово автомобиль сбил 10-летнего велосипедиста

Популярные материалы

Новости России

Рожин: ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму, пострадали дети

Украинские войска атаковали дроном пассажирский поезд на станции Джанкой в Крыму, сообщил...
Политика

Россия нанесла мощнейший ракетный удар по Украине

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев утром 2 июня сообщил о масштабной ракетной атаке по объектам на территории Украины. По его данным, в ходе операции могли применить около 99 ракет различных типов. Официальная информация от министерства обороны РФ пока не поступала. 
Новости России

7 человек погибли, 11 пострадали при ударе БПЛА по рейсовому автобусу «Москва — Симферополь»

Удар был нанесён в Енакиево сегодня рано утром. Пушилин назвал произошедшее очередным актом беспрецедентной нечеловеческой агрессии украинских фашистов.
Политика

Зелёное зарево над городом: Военкор Коц рассказал, куда прилетело ночью на Украине

Военкор Александр Коц проанализировал последствия массированного удара, который российские войска нанесли по объектам на Украине в ночь на 2 июня. По его словам, данные о местах прилётов можно легко восстановить по сообщениям украинских властей, СМИ и местных пабликов.
Погода

Магнитные бури в июне 2026: календарь опасных дат и советы для метеозависимых

Июнь 2026 года, по прогнозам специалистов Института космических исследований РАН, обещает быть относительно спокойным в геомагнитном плане. Однако середина месяца станет настоящим испытанием для людей, чувствительных к изменениям погоды и солнечной активности.

Темы

Новости мира

Звезду ситкома «Как я встретил вашу маму» приговорили к пожизненному заключению

По данным следствия, трагедия произошла в мае 2024 года в Калифорнии. Артист напал на свою бывшую девушку Элли Шехорн, которая работала визажистом.
Новости России

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на рейсовый автобус «Москва — Симферополь»

Врачи продолжают бороться за здоровье других пострадавших в этой трагедии. Одна из женщин, доставленных в больницу, находится в крайне тяжелом состоянии после экстренного хирургического вмешательства.
Происшествия

В Ухолово автомобиль сбил 10-летнего велосипедиста

В поселке Ухолово произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка. Водитель легкового автомобиля сбил десятилетнего мальчика, который ехал на велосипеде.
Общество

На Рязанской ВДНХ включили фонтан

Фонтан будет радовать гостей и жителей города до самого окончания теплого сезона. С его запуском прилегающая территория вновь превратится в центральную точку притяжения для посетителей.
Новости мира

В Китае родители едва не погубили младенца, следуя советам искусственного интеллекта

Родители из Китая доверились рекомендациям нейросети при кормлении новорожденного ребенка и едва не нанесли вред здоровью младенца.
Экология, природа, животные

На Солнце произошла мощнейшая за полтора месяца вспышка

В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН зафиксировали сильную вспышку на Солнце. По мощности она стала самой значительной с конца апреля 2026 года.
Новости Касимова

Поездка подростка на мопеде обернулась для семьи из Касимова крупными штрафами

В Касимове сотрудники Госавтоинспекции пресекли нарушение правил дорожного движения несовершеннолетним водителем. В ходе рейда автоинспекторы остановили 17-летнего подростка, управляющего мопедом.
Происшествия

В Рязани на Северной окружной сбили велосипедиста

Авария случилась в районе ТЦ «Круиз». По данным очевидцев, сбит, вероятно, велосипедист.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье