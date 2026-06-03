В Сасове бдительные жители помогли полиции задержать 18-летнего угонщика мопеда

В городе Сасово Рязанской области сотрудники полиции раскрыли угон мопеда. Злоумышленник решил прокатиться на чужом транспорте, пока его владелец распивал спиртное в гостях, однако далеко уехать не смог благодаря неравнодушию местных жителей.

Инцидент произошел с 48-летним местным жителем. Мужчина приехал на своем мопеде к приятелям, оставил транспортное средство у дома и отправился употреблять алкоголь. Спустя некоторое время хозяин выглянул в окно и обнаружил, что его мопед исчез. Мужчина незамедлительно обратился в полицию.

Правоохранителям не пришлось долго искать пропажу благодаря инициативности горожан. Местные жители заметили на улице молодого человека, разъезжающего на мопеде. Сасовцы удивились, так как знали: у этого парня никогда не было транспорта. Граждане сразу же передали информацию о подозрительном водителе полицейским.

Выяснилось, что 18-летний местный житель управляет чужим транспортным средством. Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции. Сам мопед к тому времени также был пригнан в отдел полиции и в технически исправном состоянии помещен на специальную стоянку до окончания следственных действий.

В отношении молодого человека следователь возбудил уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.