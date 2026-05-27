Фонтан на площади Победы в Рязани требует ремонта и не будет работать в этом году

Рязанцы, ожидавшие запуска фонтана на площади Победы с наступлением тёплой погоды, были разочарованы. Жители города обратились с вопросами, почему один из главных фонтанов в городе до сих пор не работает.

В ответ на обращения горожан в администрации города пояснили, что фонтан не будет запущен в этом году.

«Фонтан на площади Победы не будем запускать в этом году, так как он требует реконструкции. Мы прорабатываем вопрос финансирования для проведения необходимых работ», — заявили в городской администрации.

Стоит отметить, что горожане на протяжении долгого времени регулярно выступали с инициативой обновить фонтан, отмечая, что в историческом центре Рязани он выглядит непрезентабельно и требует капитального ремонта, а не просто сезонного запуска.