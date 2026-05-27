Павел Малков поручил усилить контроль за безопасностью аттракционов в летний период

В ходе заседания регионального правительства 27 мая губернатор Рязанской области Павел Малков поднял вопрос о безопасности работы аттракционов в летний период. Он подчеркнул важность проверки развлекательных комплексов, особенно с началом летних каникул.

«Начинаются летние каникулы. Такие развлекательные комплексы в Рязани, других округах должны быть в полном порядке», — сказал Павел Малков.

Гостехнадзор региона проводит контрольные мероприятия для обеспечения соблюдения всех установленных требований к аттракционам. На сегодняшний день на территории области зарегистрировано 82 стационарных и нестационарных аттракциона. Все они обязаны проходить процедуру регистрации и контроля, включая те, которые приезжают из других субъектов РФ.

За прошлый год было проверено более 160 аттракционов. Рейды проводятся совместно с представителями прокуратуры. Например, в мае были проведены проверки аттракционов в Октябрьском и Железнодорожном районах Рязани. Выявленные недостатки на одном из аттракционов были оперативно устранены.

С недавнего времени Гостехнадзор использует мобильное приложение «Инспектор», что позволяет проводить профилактические визиты и дистанционно разъяснять заявителям требования к техническому состоянию аттракционов.

На данный момент в регионе не зафиксировано ни одного случая травмирования посетителей по причине ненадлежащего технического состояния или нарушения правил эксплуатации аттракционов.