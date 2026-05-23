Зампред правительства Рязанской области Рустам Халиков покинул свой пост

Рустам Халиков, курировавший в правительстве Рязанской области сферу жилищно-коммунального хозяйства, министерство ТЭК и ЖКХ, а также государственную жилищную инспекцию, покинул должность заместителя председателя регионального правительства.

Его данные были удалены с официального сайта областного кабмина. Чиновник был назначен на этот пост губернатором Павлом Малковым в ноябре 202024 года.

Ранее в ряде источников появлялась информация о возможном переходе Халикова на работу в Тверскую область. Однако на данный момент официальных комментариев о причинах его ухода с должности не поступало.