Губернатор Малков рассказал о строительстве школ в Рязани

Только за последние пять лет в Рязанской области построили 135 социальных объектов. Губернатор Павел Малков сказал об этом в ходе прямого эфира с гражданами, который он провел 21 мая в рамках рабочей поездки в Скопинский округ.
Жители региона интересовались темпами строительства значимых социальных объектов, в частности, школы №28 в Рязани, а также школ на Михайловском шоссе, в микрорайонах Семчино и Олимпийский городок, школы в ДПР-7.
Губернатор подчеркнул, что техническая готовность школ в Олимпийском и Семчино сейчас составляет более 60%, подрядные организации продолжают строительство, объекты планируется завершить до конца текущего года.
Павел Малков подчеркнул: «Никогда в истории региона не строили и не ремонтировали такое количество социальных объектов. И на каждый проблемный у нас десятки хороших, завершённых и качественных объектов. Только за последние пять лет в Рязанской области мы построили 135 социальных объектов, в том числе четыре новые школы. Сейчас строится одновременно семь школ, а еще детские сады, ФАПы, поликлиники и спорткомплексы».