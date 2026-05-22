Губернатор Малков рассказал о строительстве школ в Рязани

Только за последние пять лет в Рязанской области построили 135 социальных объектов. Губернатор Павел Малков сказал об этом в ходе прямого эфира с гражданами, который он провел 21 мая в рамках рабочей поездки в Скопинский округ.

Жители региона интересовались темпами строительства значимых социальных объектов, в частности, школы №28 в Рязани, а также школ на Михайловском шоссе, в микрорайонах Семчино и Олимпийский городок, школы в ДПР-7.

Губернатор подчеркнул, что техническая готовность школ в Олимпийском и Семчино сейчас составляет более 60%, подрядные организации продолжают строительство, объекты планируется завершить до конца текущего года.

«По школе на Михайловском шоссе: завершаем проектирование, планируем получить заключение экспертизы в этом году. Рассчитываем начать реализацию проекта после получения федерального финансирования в 2028 году, – пояснил Павел Малков. – По ДПР-7 ситуация не очень простая, подрядчик сорвал сроки. Контракт с ним расторгнут в марте, сейчас определяем новую подрядную организацию, проводим конкурсные процедуры».

Павел Малков подчеркнул: «Никогда в истории региона не строили и не ремонтировали такое количество социальных объектов. И на каждый проблемный у нас десятки хороших, завершённых и качественных объектов. Только за последние пять лет в Рязанской области мы построили 135 социальных объектов, в том числе четыре новые школы. Сейчас строится одновременно семь школ, а еще детские сады, ФАПы, поликлиники и спорткомплексы».