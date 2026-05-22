Губернатор Малков рассказал, как решают проблему с электричеством в Кальном

В рамках прямого эфира губернатора Павла Малкова 21 мая отдельное внимание было уделено проблемным вопросам рязанцев, которые, в том числе, касаются регулярного отключения электроснабжения в Кальном.

Губернатор прокомментировал: «Причина в том, что инфраструктура очень много лет практически не развивалась. Строились новые дома, целые микрорайоны, а сети зачастую оставались прежними или изначально проектировались с нарушениями. Из-за этого, из-за загрузки сетей и их устаревания постоянно происходят аварии. Сети просто не рассчитаны на такие нагрузки, а электропотребление растет».

По словам главы региона, ведется последовательная работа по решению этой проблемы. В прошлом году в Кальном отремонтировали более километра кабельных сетей, а также заменили наиболее сложные участки. В этом году РГРЭС реконструирует две основные кабельные линии протяженностью 6,5 км, которые обеспечивают электроснабжение Кального и Дашково-Песочни.

Павел Малков дал поручение региональному министерству ТЭК и ЖКХ и администрации г. Рязани держать ситуацию на особом контроле.