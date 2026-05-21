Губернатор Малков: Границы достопримечательного места «Есенинская Русь» приведены к разумному формату

Губернатор Павел Малков в рамках прямого эфира ответил на вопросы рязанцев, касающиеся введенных ранее ограничений на территории достопримечательного места «Есенинская Русь».

Губернатор Павел Малков отметил, что жители населенных пунктов, входящих в границы достопримечательного места «Есенинская Русь», неоднократно обращались с просьбой о смягчении действующих регламентов, которые мешают полноценно вести хозяйство и осложняют жизнь сельчан в целом.

Глава региона подчеркнул, что в этом направлении проведена большая работа по систематизации всех регламентов, подготовлена топоснова, и на этой неделе утвержден документ об изменении зон охраны объекта в Константинове.