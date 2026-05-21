Экономика и бизнес

Производитель литий-ионных аккумуляторных батарей ООО НПО «Компас» строит новый комплекс в ИП «Рязанский»

Алексей Самохин
Год назад на полях Петербургского международного экономического форума губернатор Рязанской области Павел Малков подписал Соглашение с производителем литий-ионных аккумуляторов ООО НПО «Компас», с целью расширения производственных мощностей действующего предприятия. Сейчас инвестор уже на этапе активного строительства нового производственно-складского комплекса на территории Индустриального парка «Рязанский». Генеральный директор Корпорации развития Рязанской области Вячеслав Несин побывал накануне на строительной площадке объекта. 

– Компания «Компас» получает все меры поддержки и помощь в реализации проекта в режиме «одного окна», как и все резиденты индустриального парка «Рязанский». Мы сопровождаем проект от этапа планирования до выхода на полную производственную мощность, помогаем в дальнейшем развитии бизнеса, в поиске партнеров в других регионах для кооперации. Мы стараемся оказать максимальное содействие этому инновационному предприятию для в скорейшего достижения первого результата, – отметил Вячеслав Несин. 

На участке площадью 3 га строится крупный производственно-складской комплекс, куда полностью переедет действующее сейчас на арендуемых площадях в Рязани научно-производственное объединение «Компас». Основной объем производства занимают в настоящее время участки по выпуску тяговых АКБ и систем бесперебойного питания под торговой маркой STARK LITHIUM. Еще одно направление производства – стационарные аккумуляторные батареи для телекома и связи. Среди клиентов предприятия – крупные федеральные компании. В строящемся комплексе компания планирует освоить новые для себя направления – создание систем накопления энергии и других продуктов полного цикла. Также планируется серийная сборка литий-ионных аккумуляторных батарей для тягового применения, систем управления оперативным постоянным тока и резервного питания, серийная сборка стационарных аккумуляторных систем, производство зарядно-разрядных стоек.

Компания зарегистрирована в ГИСП Минпромторга РФ, имеет собственный штат конструкторов и разработчиков. Продукция рязанского предприятия применяется во многих отраслях в разных регионах страны. 

– Производство систем накопления энергии, в том числе контейнерного типа, требует больших площадей, поэтому мы приняли решение о расширении производства и переезде на новое место. Приступили к строительству нового комплекса в индустриальном парке «Рязанский». Здесь мы видим наиболее подходящие условия для реализации нашего проекта, – подчеркнул генеральный директор НПО «Компас» Андрей Лисянский. 

Завершить первую очередь строительства и запустить производство компания планирует к концу этого года. К 2028 году запланирована сдача второй очереди и перевод всех подразделений Рязанского завода в новый комплекс. Новое производство позволит создать 75 рабочих мест.

