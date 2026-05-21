Власть и политика

Губернатор Малков рассказал о мерах по борьбе с БПЛА в Рязанской области

Алексей Самохин
Губернатор Рязанской области Павел Малков проводит прямой эфир из Скопина. Большой блок вопросов главе региона посвящён атакам беспилотников ВСУ на регион. 

Губернатор рассказал о мерах по усилению безопасности. В числе принятых решений — набор граждан в мобильные огневые группы и создание регионального подразделения БАРС. Они также помогают отражать атаки беспилотников. Вступить в резерв можно по контракту и при этом продолжать работать. Служба — на территории региона, предусмотрены обучение, выплаты, с сохранением заработной платы и рабочего места. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства. Также губернатор отметил, что по итогам произошедшей атаки сделаны выводы и принят ряд решений.

При обнаружении БПЛА нужно звонить 112 или сообщать в приложении РАДАР.НФ, напомнил Павел Малков. Также он подчеркнул, что опасность представляют не только летящие беспилотники, но и их обломки и осколки. Губернатор призвал родителей отдельно объяснить детям, что трогать обломки и посторонние предметы и приближаться к ним запрещено.

Сын Плющенко сменил спортивное гражданство и будет выступать за Азербайджан
Губернатор объяснил, почему в Рязани не включают сирены

