В Рязанской области закрылась регистрация участников предварительного голосования «Единой России». Партия отбирает претендентов на выдвижение в Государственную Думу девятого созыва. Всего заявки подали 33 человека.

По федеральному избирательному округу зарегистрировали 17 кандидатов. В Рязанском одномандатном округе №157 их оказалось 10, в Скопинском одномандатном округе №158 — восемь. Именно такие числа приводятся на сайте регионального отделения партии.

Среди участников есть заметные имена. Андрей Красов — Герой России,действующий депутат Госдумы. Сергей Боярский — ветеран СВО. Четверо кандидатов имеют учёную степень: Андрей Макаров, Лиана Пепеляева, Светлана Петрова и Инна Лебедева.

Женщины в этом году проявили особую активность: более трети всех заявлений подали представительницы прекрасного пола. Самым молодым участником стал 22-летний Максим Топильский из «Молодой Гвардии Единой России».

Электронное предварительное голосование пройдёт с 25 по 31 мая на сайте PG.ER.RU. Там же можно изучить анкеты и программы каждого кандидата. Процедура открытая — участвовать вправе любой желающий.