Коц рассказал о роли Маска в атаке на Москву: воюет против России уже давно

ВСУ при массированном налете дронов на столицу и Подмосковье могли использовать скрытую навигационную систему Starlink, которой владеет бизнесмен Илон Маск, допустил военкор Александр Коц на платформе « Макс ».

Прошлой ночью силы ПВО сбили в Московском регионе около 130 беспилотников. Три человека погибли при атаке на Химки и Мытищи, также есть пострадавшие.

Журналист уточнил, что противник, вероятно, использовал для удара разработку Маска — фактически аналог GPS, работающий через Debug API спутниковой группировки. На украинских дронах могли стоять тарелки в качестве навигационного приемника, устойчивого к РЭБ и спуфингу.

При этом с 20 мая SpaceX отключит функцию определения координат через локальный API.

«То есть тот самый «теневой GPS», на котором, судя по всему, и висела часть украинского ударного парка. Отсюда, на первый взгляд, и весь нынешний вал прилетов по столичному региону», — пояснил Коц.

В то же время он призвал не думать, что Маск принял это решение из благих намерений.

«Тарелка Starlink на сбитом под Москвой дроне — это вовсе не точка отсчкта, с которой «Маск начал воевать против России». Маск воюет против нас уже несколько лет — ровно с того момента, как ВСУ сели на его спутниковую связь», — считает военкор.

По его словам, американская спутниковая связь стала для ВСУ куда более важным оружием, чем РСЗО HIMARS и самолеты F-16. Коц добавил, что бизнесмен лишь решил изменить один из контуров той системы, которая все это время била по России его руками.