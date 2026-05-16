Новости России

В Екатеринбурге женщина вступилась за мигранта после избиения ее сына

Никита Рязанцев
Жительница Екатеринбурга вступилась за 19-летнего уроженца Казахстана Алима Маматова, которого обвиняют в избиении ее сына, пишет E1.RU.

Ранее сообщалось, что 12-летний мальчик пытался защитить маму во время ссоры с ее сожителем из соседней страны. В итоге новый ухажер женщины сломал ему нос, также у ребенка сотрясение мозга.

При этом мать утверждает, что мужчина ударил мальчика всего один раз. Также она считает, что с ним слишком грубо обошлись во время задержания. На заседании суда она попросила оставить сожителя на свободе, так как он все осознал, а мальчик якобы простил его.

«У меня только жизнь налаживается. Почему так? Ну да, он оступился», — расплакалась женщина.

По версии следствия, это был не единственный раз, когда Алим поднял руку на мальчика.

Известно, что до этого ревнивый мигрант также напал на отца школьника, инвалида, ветерана спецоперации. Ему не понравилось, что бывшая жена ходит к нему домой за алиментами.

Фигуранта арестовали на два месяца. Возбуждены уголовные дела по статьям «Истязание» и «Угроза убийством».

