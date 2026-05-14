Семья убитого мальчика из Петербурга не поверила в исповедь обвиняемого

Родственники девятилетнего мальчика, в убийстве которого обвиняют петербуржца Петра Жилкина, не поверила в его исповедь, заявил «КП» юрист Никита Сорокин, который представляет интересы семьи.

Ранее 38-летний мужчина утверждал, что ребенок шантажировал его и потребовал 500 тысяч рублей. Это стало причиной нападения. Обвиняемый примотал его руки к туловищу, заклеил рот, после чего положил мальчика в машину и увез. Вскоре он перестал подавать признаки жизни. Жилкин заявил, что якобы случайно заклеил ему еще и нос.

Он утончил, что попытался сделать ему искусственное дыхание, а затем выбросил тело в водоем. Однако экспертиза показала, что мальчик был еще жив на момент утопления.

«Я посмотрел видео, выложенное в СМИ. Прослеживается четкая позиция защиты. О том правильная или нет, я комментировать не буду. Но желание уйти на более мягкий состав преступления очевидно из того, что идет отказ от прежних показаний», — отметил Сорокин.

По его словам, обвиняемый пытается доказать, что преступление было совершено им без умысла и случайно, чтобы снизить тюремный срок.

Мальчик пропал 30 января после того, как мыл фары на стоянке. Позднее выяснилось, что он сел в авто к мужчине и перестал выходить на связь. Вскоре полиция задержала Жилкина в Псковской области. Он признался в преступлении и указал место, где спрятал тело. При обыске у него нашли большое количество порнографических материалов с детьми.