Изображение от wirestock на Freepik
Новости России

Семья убитого мальчика из Петербурга не поверила в исповедь обвиняемого

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Родственники девятилетнего мальчика, в убийстве которого обвиняют петербуржца Петра Жилкина, не поверила в его исповедь, заявил «КП» юрист Никита Сорокин, который представляет интересы семьи.

Ранее 38-летний мужчина утверждал, что ребенок шантажировал его и потребовал 500 тысяч рублей. Это стало причиной нападения. Обвиняемый примотал его руки к туловищу, заклеил рот, после чего положил мальчика в машину и увез. Вскоре он перестал подавать признаки жизни. Жилкин заявил, что якобы случайно заклеил ему еще и нос.

Он утончил, что попытался сделать ему искусственное дыхание, а затем выбросил тело в водоем. Однако экспертиза показала, что мальчик был еще жив на момент утопления.

«Я посмотрел видео, выложенное в СМИ. Прослеживается четкая позиция защиты. О том правильная или нет, я комментировать не буду. Но желание уйти на более мягкий состав преступления очевидно из того, что идет отказ от прежних показаний», — отметил Сорокин.

По его словам, обвиняемый пытается доказать, что преступление было совершено им без умысла и случайно, чтобы снизить тюремный срок.

Мальчик пропал 30 января после того, как мыл фары на стоянке. Позднее выяснилось, что он сел в авто к мужчине и перестал выходить на связь. Вскоре полиция задержала Жилкина в Псковской области. Он признался в преступлении и указал место, где спрятал тело. При обыске у него нашли большое количество порнографических материалов с детьми.

Популярные материалы

Новости России

Ведущую программы «ДНК» Анну Казючиц спасли от передозировки успокоительными в Москве

Анна Казючиц выпила целую пачку седативных препаратов, после чего почувствовала сильную слабость. В её квартиру на Малой Грузинской улице была вызвана скорая помощь.
Новости России

Политолог назвал истинную причину отставки Гладкова

Уход Вячеслава Гладкова с поста губернатора Белогородский области связан...
Новости России

Журналист Молчанов попал под обстрел незадолго до смерти

Телеведущий, автор передачи «До и после полуночи» Владимир Молчанов...
Новости кино и ТВ

Скончался журналист и телеведущий «До и после полуночи» Владимир Молчанов

Владимир Молчанов, известный журналист, телеведущий и автор культовой программы «До и после полуночи», ушёл из жизни на 76-м году. Причиной стала длительная болезнь, с которой он боролся до последних дней.
Политика

ВС РФ сорвали кровавые планы Киева, собиравшегося ударить по Москве после перемирия

По предварительным данным, в операции задействовали более 1200 беспилотников и свыше 60 ракет различных типов, включая гиперзвуковые комплексы «Кинжал».

Темы

Новости России

Сафронов раскрыл правду о наследстве журналиста Молчанова

Телеведущий, автор передачи «До и после полуночи» Владимир Молчанов...
Новости России

В Махачкале воспитатели отрезали девочке палец и спрятали его в колготки

Воспитатели из Махачкалы отрезали палец трехлетней девочке, которая прищемила...
Новости России

Политолог назвал истинную причину отставки Гладкова

Уход Вячеслава Гладкова с поста губернатора Белогородский области связан...
Новости России

Гладков после отставки обратился к ругавшим его белгородцам

Ушедший в отставку глава Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил...
Новости России

Сладков рассказал, как связаны испытания «Сармата» с завершением СВО

Появление у российской армии новой межбаллистической ракеты «Сармат» может...
Новости России

На Урале полгода ищут бизнесмена, оставившего загадочную записку жене

Сотрудники правоохранительных органов продолжают искать бизнесмена, пропавшего в коттеджном...
Новости России

Журналист Молчанов попал под обстрел незадолго до смерти

Телеведущий, автор передачи «До и после полуночи» Владимир Молчанов...
Новости России

Эксперт объяснил опасность узбекских пчел, которых потеряли в России

Пчелы из Узбекистана, пропавшие после прибытия в Россию, могут...

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье