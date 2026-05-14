Гладков после отставки обратился к ругавшим его белгородцам

Ушедший в отставку глава Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил жителей региона, которые критиковали его работу.

Об уходе чиновника с поста стало известно в среду. Врио главы региона стал Александр Шуваев, ранее работавший замгубернатора Иркутской области.

«Хотел сказать большое спасибо тем, кто критиковал, ругал — ваше небезразличие позволяло нам еще раз проанализировать наши действия. И если видели, что мы ошибаемся, старались максимально быстро все исправить», — отметил Гладков на платформе «Макс».

Также он обратился ко всем жителям Белгородской области, чья поддержка помогала решать возникающие проблемы оперативно и эффективно. По его словам, это создавало ощущение крыльев за спиной, хотелось делать еще больше. Он посчитал, что было бы неправильно с его стороны подводить итоги.

«Подводить итоги должны вы. Нужно всегда верить именно делам, а не словам. Всех обнимаю, всегда с вами!» — подчеркнул чиновник.

Гладков пожелал региону мира и победы, поскольку белгородцы заслуживают это. Он поблагодарил президента Владимира Путина за внимание и помощь региону.