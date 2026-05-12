Певицу Линду допросили по делу о нарушении авторских прав

В правоохранительных органах подтвердили, что с певицей Линдой (настоящее имя — Светлана Гейман) проводятся следственные действия. Как сообщил официальный представитель силовых структур, она была приглашена на беседу в статусе свидетеля.

Артистка проходит по уголовному делу, связанному с нарушением авторских прав на музыкальные композиции. Предполагаемой причиной вызова на допрос стал её давний конфликт с продюсером Максимом Фадеевым.

Стороны не могут прийти к соглашению относительно прав на ряд известных песен, которые в своё время исполняла Линда. В частности, речь идёт о таких композициях, как: «Ворона», «Песни тибетских лам» и другие популярные треки из её репертуара.

Следствие выясняет обстоятельства, связанные с авторством и использованием этих произведений.