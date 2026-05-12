В Рязани суд обязал Дирекцию благоустройства выплатить 300 тысяч рублей за травму женщины на льду

Рязанский областной суд встал на сторону жительницы города, которая получила травму из-за ненадлежащего содержания тротуара зимой. Суд обязал «Дирекцию благоустройства» выплатить 300 тысяч рублей пострадавшей от падения на льду.

В феврале 2021 года женщина, переходя дорогу возле школы № 73 в Рязани, поскользнулась на обледенелом тротуаре. В результате падения она получила серьёзную травму плеча. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД зафиксировали неудовлетворительное состояние пешеходной зоны: снег и лёд не были убраны, а противогололедные материалы не использовались. Это является прямым нарушением требований к содержанию дорог и элементов благоустройства в зимний период.

Обязанность по обеспечению безопасности пешеходных зон лежит на Администрации города Рязани, а непосредственным исполнителем работ является МБУ «Дирекция благоустройства города».

Из-за полученной травмы женщина перенесла длительное лечение, испытывала физическую боль и нравственные страдания, была ограничена в передвижении. Суд установил прямую причинно-следственную связь между бездействием Дирекции благоустройства и травмой истицы.

Первоначально Скопинский районный суд постановил взыскать с организации 200 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также судебные расходы. Однако Рязанский областной суд, изучив материалы дела, увеличил сумму компенсации до 300 тысяч рублей.

Решение вступило в законную силу.