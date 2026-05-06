Общество

В Рязани 9 мая в «Вальсе Победы» примут участие более ста танцоров

Олеся Чугунова
6 мая в Рязанской областной филармонии прошла пресс-конференция, посвящённая празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

К празднику в филармонии сделали две пронзительные выставки. В левом и правом фойе — «Народный фотоальбом: Рязань в лицах и событиях. 1941–1945». Это история города из семейных архивов: фотографии, письма, плакаты, карты. Проект рассказывает о трудовом подвиге, быте рязанцев и жизни тыла в военные годы. В фойе камерного зала открыта экспозиция «Живая память». Это работы учащихся Детской художественной школы № 1. Детские рисунки о стойкости, возвращении с войны и мирном небе становятся искренним разговором поколений, где никто не забыт.

Кульминацией праздничного вечера в 17:00 станет концерт Рязанского государственного академического русского народного хора имени Е. Попова «И песню свою, отправляя в полёт, помните!». Артисты выступят в роли чтецов и драматических актёров, исполнят вокальные номера и танцы, зачитают фронтовые письма, как дань памяти ветеранам и напоминание о величии нашей Победы.

«Мы приглашаем всех, кто ещё не подключился к нашим областным, региональным и даже всероссийским акциям. Обязательно принимайте участие и помните об этом не только в дни праздника 9 мая, но и на протяжении всего последующего года», — подчеркнула министр культуры Рязанской области Екатерина Шуранова.

Завершит программу масштабное танцевальное действо, воссоздающее атмосферу победного 1945 года. С 15:45 до 16:55 на площадке перед центральным входом филармонии и у ступеней со стороны Нижнего городского парка коллективы «Губернский бал» и студия исторического бального танца «Триумф» представят более ста танцоров в костюмах тех лет. Гостей ждут 7 виртуозных показательных номеров и 8 интерактивных блоков, где каждый желающий сможет влиться в танцевальный поток. В рамках программы также состоится Всероссийская акция «Синий платочек Победы»: под легендарную музыкальную композицию участники синхронно поднимут главный символ акции — синий платочек, который в годы войны стал трогательным знаком любви, верности и надежды.

«Вальс Победы для Рязани — это не просто одна из площадок, а исторический факт. Мы перенесёмся день 9 мая 1945 года. Тогда на месте филармонии стоял Летний театр, и именно сюда собрался народ. Люди танцевали с незнакомцами под музыку, которая впервые за четыре военных года полилась из репродукторов. Это была единственная праздничная площадка Рязани 9 мая 1945 года», — рассказал куратор проекта Алексей Лавренев.

Он добавил, что сегодня ретро-танцплощадки вслед за Рязанью подхватили многие города России. В программе будут вальсы, кадрили, фокстроты, русские лирические марши, танцы середины XX века. В этом году «Губернский бал» выступает на четырёх площадках: в 12:00 на Лыбедском бульваре, в 13:45 в Соборном парке, в 15:45 перед филармонией — на историческом месте, а в 18:00 на Рязанской ВДНХ.

«Освоить более сложные танцы можно на репетициях, но основу программы составляют танцы без подготовки. К нам может присоединиться любой прохожий, которого объединяют эти общие эмоции», — заключил Алексей Лавренев.

Возрастное ограничение: 0+

