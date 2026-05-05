Павел Малков рассказал о раскрытии более 148 преступлений благодаря системе «Безопасный город»

Губернатор Рязанской области Павел Малков провёл совещание, посвящённое дальнейшему развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Участие в обсуждении приняли профильные специалисты и представители правоохранительных органов.

На сегодняшний день в регионе функционирует почти 3,5 тысячи камер видеонаблюдения, охватывающих большинство округов. Особое внимание уделено Рязани, где покрытие значительно расширено. Камеры размещены в местах массового пребывания людей, на перекрёстках, в парках, жилых дворах и торговых центрах.

Продолжение после рекламы

Комплекс уже демонстрирует ощутимые результаты в выявлении и раскрытии правонарушений. В 2025 году с его помощью раскрыто 148 преступлений, а за первый квартал 2026 года — уже 63.

«Продолжаем развивать систему. Камеры установили в Шумаши, это помогает оперативно отслеживать половодье. Тестируем видеоаналитику в сфере ЖКХ, отрабатываем сценарии выявления опасных ситуаций: драки, ДТП, появление оружия, возгорания», — сказал Павел Малков.

Глава региона подчеркнул, что ключевая задача не просто наращивать число камер, а делать систему интеллектуальной и по-настоящему эффективной для обеспечения безопасности людей.