В Рязани после снежной зимы переходят на многолетние цветы для клумб

Глава администрации Рязани Борис Ясинский рассказал, как город приводят в порядок после снежной зимы.

Делается акцент на постепенный переход к многолетним цветам, которые хорошо подходят для местного климата. Уже высажены растения, способные выдерживать нынешние погодные «сюрпризы». Без однолетников тоже не обойдутся — их более миллиона, но с посадкой пока ждут благоприятных условий.

«Сквер на улице Горького уже благоустроен, там высадили гортензии. На следующей неделе планируем высадку многолетников в сквере имени Чумаковой, а на площади Свободы появятся розы», – сказал Борис Ясинский.

К 9 мая на площади Победы по традиции разобьют клумбу в форме звезды из бархатцев, напоминающей георгиевскую ленту. На Лыбедском бульваре заменят растения, не пережившие зиму. Свежие цветочные композиции украсят Первомайский проспект, Московское шоссе, а также другие парки и скверы города. Яркие нотки в городской пейзаж добавят петунии, хризантемы, львиный зев, летние георгины и многие другие растения.