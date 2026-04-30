Фото: https://vk.ru/boris_yasinsky
Все события Рязани и области

В Рязани после снежной зимы переходят на многолетние цветы для клумб

Олеся Чугунова
Глава администрации Рязани Борис Ясинский рассказал, как город приводят в порядок после снежной зимы.

Делается акцент на постепенный переход к многолетним цветам, которые хорошо подходят для местного климата. Уже высажены растения, способные выдерживать нынешние погодные «сюрпризы». Без однолетников тоже не обойдутся — их более миллиона, но с посадкой пока ждут благоприятных условий.

«Сквер на улице Горького уже благоустроен, там высадили гортензии. На следующей неделе планируем высадку многолетников в сквере имени Чумаковой, а на площади Свободы появятся розы», – сказал Борис Ясинский.

Продолжение после рекламы

К 9 мая на площади Победы по традиции разобьют клумбу в форме звезды из бархатцев, напоминающей георгиевскую ленту. На Лыбедском бульваре заменят растения, не пережившие зиму. Свежие цветочные композиции украсят Первомайский проспект, Московское шоссе, а также другие парки и скверы города. Яркие нотки в городской пейзаж добавят петунии, хризантемы, львиный зев, летние георгины и многие другие растения.

Популярные материалы

Интересное

Темы

Все события Рязани и области

Павел Малков доложил о росте выработки на 61% на 124 рязанских предприятиях

По его словам, в проекте участвуют 124 предприятия региона, где выработка в среднем увеличилась на 61%, а незавершенное производство и время процессов сократились почти на 40%.
Все события Рязани и области

Павел Малков сообщил о проверке поликлиники в Сасово

Команда общественного проекта «Народный контроль» совместно с участниками «ГЕРОИ62» и местными жителями провела проверку поликлиники Сасовского межрайонного медицинского центра.
Общество

Молодёжь и эксперты в Рязани обсудили цифровую зависимость

28 апреля в Доме молодёжи состоялась межвузовская дискуссионная площадка «Одиночество в сети. Выход есть?», подготовленная координационным центром РГУ имени С. А. Есенина.
Общество

Более 340 туристических маршрутов в России получат новый асфальт в этом году

В 2026 году благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется капитально обновить свыше 340 отрезков дорог, которые ведут к самым востребованным туристическим локациям.
Общество

РНПК организовала преддипломную практику для студентов-нефтехимиков

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (дочернее предприятие НК «Роснефть») организовала преддипломную практику для студентов выпускных курсов направления «Химическая технология» РГРТУ имени В.Ф. Уткина.
Все события Рязани и области

На Совете законодателей РФ Аркадий Фомин представил успешные практики регионов России в сфере укрепления гражданского единства

В понедельник, 27 апреля, в День российского парламентаризма, в Санкт-Петербурге прошло заседание Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ.
Все события Рязани и области

В Рязани прошёл патриотический концерт, посвящённый Празднику весны и труда

Мероприятие прошло 27 апреля около МКЦ, объединив представителей органов власти, профсоюзные организации Рязани, а также студентов города.
Общество

Рязанские депутаты провели для школьников урок мужества «Рязань – город трудовой доблести»

Депутаты городской Думы лично пообщались с учащимися, рассказав о вкладе земляков в победу.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье