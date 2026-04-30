Коц: Путин подсказал Трампу выход из Ирана

Военкор Александр Коц пишет в своём канале: Путин подсказал Трампу выход из ситуации с Ираном.

Разговор Путина с Трампом состоялся сразу после визита Аракчи. Судя по всему, в ходе визита была согласована определённая схема по обогащённому урану и в целом обозначен дипломатический путь по иранской ядерной программе.

По мнению автора, здесь важен главный момент: как бы Трамп ни вел себя публично, он прекрасно понимает, что избежать сценария наземной операции в Иране, сохранив лицо, он может только с помощью России.

Путин фактически сделал Иран центральной темой диалога с Вашингтоном. Для Трампа Ближний Восток сейчас — тема номер один, и Москва прямо обозначает свою позицию. При этом российский подход близок не только Ирану. Он понятен Китаю и в целом странам мирового большинства, которые также не заинтересованы в большой войне на Ближнем Востоке.

Россия твёрдо настроена содействовать дипломатическому выходу из кризиса и уже предложила свои варианты урегулирования разногласий вокруг иранской ядерной программы. Прямой диалог Москвы как с Вашингтоном, так и с Тегераном делает её позицию одной из ключевых.

Именно поэтому, если развязка этого конфликта будет найдена в ближайшее время, это произойдёт при участии Москвы, уверен Коц.