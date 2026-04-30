Доцент Щербаченко рассказал, как накопить за год 1 млн рублей

Миллион рублей за год — не фантастика, если действовать по плану. Доцент Финуниверситета Петр Щербаченко назвал конкретную цифру: откладывать придется 83,3 тысячи ежемесячно. Для москвичей это почти половина зарплаты, но есть способы ускориться.

Россияне способны накопить миллион рублей за год, если грамотно распорядятся доходами и расходами. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Эксперт назвал ключевое условие: ежемесячно откладывать около 83,3 тысячи рублей. Звучит просто. На практике задача гораздо сложнее, а для многих и вовсе невыполнимая. Средняя зарплата в Москве, по информации NEWS.ru, составляет 173 748 рублей. Чтобы выполнить план, придется сохранять примерно 48% дохода. Для большинства это почти невыполнимо.

Щербаченко предложил несколько методов оптимизации. Первый — сократить траты на развлечения и проверить подписки на стриминговые сервисы. Многие из них остаются активными, но не используются. Второй способ — экономия на коммунальных услугах через внедрение энергосберегающих технологий. Третий — подработка.

Фриланс открывает широкие возможности. Репетиторство, фотография, копирайтинг, дизайн. Любое увлечение можно монетизировать. Дополнительный доход ускоряет движение к цели.

Эксперт также рекомендовал инвестировать часть сбережений. Направить 10–15% во вклады или акции. Это позволит деньгам работать и приносить пассивный доход.

Самый быстрый путь к миллиону — комбинация методов. Регулярные накопления плюс подработка и инвестиции. Такой подход не только приближает к заветной сумме, но и формирует финансовую подушку на будущее.

Правда, Щербаченко не объяснил, как быть жителям других регионов. Например, в Рязани средняя зарплата значительно ниже московской. Откладывать 83 тысячи в месяц у нас просто нереально.