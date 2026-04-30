Прокуратура пытается вернуть рязанской пенсионерке 400 тысяч, переданных мошенникам

Прокуратура Чучковского района провела проверку по обращению пенсионерки, пострадавшей от действий телефонных мошенников. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Установлено, что неизвестные, представившиеся сотрудниками федеральной службы безопасности, убедили женщину перевести сбережения в размере 400 тыс. рублей на подконтрольные банковские счета.

Продолжение после рекламы

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В ходе следствия установлены лица, выполнявшие роль «дропперов» в преступной схеме – жители Кемеровской области.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с владельцев счетов в пользу потерпевшей суммы неосновательного обогащения, пользование чужими денежными средствами и компенсации морального вреда.

Ход и результаты рассмотрения мер прокурорского реагирования находятся на контроле.