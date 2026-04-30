Дмитрий Медведев, фото: t.me/medvedev_telegram
Политика

Дмитрий Медведев: Европу возглавляют идиоты

Алексей Самохин
Европу возглавляют идиоты, которые бредят мыслью о войне с Россией, заявил Дмитрий Медведев на марафоне «Знание. Первые».

«Нам казалось, что с Европой мы находимся как минимум на одном уровне понимания глобальных проблем, что у нас в известном смысле есть единый культурный код, связанный с историей. Но все изменилось — и я вынужден сказать, как обстоят дела сейчас.

А сейчас Европу, Европейский Союз, возглавляют идиоты. Просто идиоты, которые сами разрушают то, что создавалось десятилетиями — с момента превращения союза угля и стали в современный Европейский Союз. Это абсолютно деструктивные, недальновидные люди, которые бредят войной с Российской Федерацией.

Да, каждый из них решает свои задачи, в этом нет сомнений. Они, может, и идиоты, но упорные. Но в конечном счете это очень опасный путь.

Поэтому, знаете, я скажу так: нынешний уровень взаимоотношений с Европой — чудовищный. Мне, честно говоря, жаль того, что мы потеряли. Но вернуть это уже невозможно».

Перед смертью телеведущий Алексей Пиманов оставил пророчество о будущем России

Что предсказал Пиманов перед смертью? Он говорил о силе России, о своей науке и авиации, о простых парнях, которые станут новой элитой.
Новости России

SHOT: ВСУ атаковали Пермь модернизированными беспилотниками «Лютый»

По данным СМИ, БПЛА могли запускать «стаями» по несколько штук с территории Днепропетровской области. 
Новости России

ФСБ рассказала о драме, разыгравшейся дома у пойманного террориста в Крыму

Женщин, ставших свидетелями обысков дома у задержанного террориста, шокировало...
Новости России

Жена-африканка назвала причину смерти блогера Андрея Багно

Блогер Андрей Багно умер из-за малярии и последствий курения,...
Новости России

Дроны ВСУ атаковали Оренбургскую область, взрывы гремят над Орском

Украинские беспилотники попытались атаковать Орск в Оренбургской области, пишет...

