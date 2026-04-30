Дмитрий Медведев: Европу возглавляют идиоты

Европу возглавляют идиоты, которые бредят мыслью о войне с Россией, заявил Дмитрий Медведев на марафоне «Знание. Первые».

«Нам казалось, что с Европой мы находимся как минимум на одном уровне понимания глобальных проблем, что у нас в известном смысле есть единый культурный код, связанный с историей. Но все изменилось — и я вынужден сказать, как обстоят дела сейчас.

Продолжение после рекламы

А сейчас Европу, Европейский Союз, возглавляют идиоты. Просто идиоты, которые сами разрушают то, что создавалось десятилетиями — с момента превращения союза угля и стали в современный Европейский Союз. Это абсолютно деструктивные, недальновидные люди, которые бредят войной с Российской Федерацией.

Да, каждый из них решает свои задачи, в этом нет сомнений. Они, может, и идиоты, но упорные. Но в конечном счете это очень опасный путь.

Поэтому, знаете, я скажу так: нынешний уровень взаимоотношений с Европой — чудовищный. Мне, честно говоря, жаль того, что мы потеряли. Но вернуть это уже невозможно».