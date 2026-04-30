Деньги украли из сейфа у жителя Рязанской области

Полицейские раскрыли кражу денег из квартиры в городе Рыбное. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В отдел МВД РФ «Рыбновский» обратился 56-летний житель города Рыбное и сообщил, что из сейфа в квартире пропали 40 тысяч рублей. Заявитель рассказал, что накануне у него были гости – мужчина и женщина, устроили застолье со спиртным. В какой-то момент хозяин заснул, а когда пробудился, то увидел на тумбочке несколько купюр. Мужчина хранил сбережения в сейфе, поэтому удивился, что деньги разбросаны на тумбочке. Сейф был заперт, мужчина открыл его, а там пусто. При этом хозяин квартиры помнит, что накануне вечером сейф не открывал, пропавшую сумму не мог потратить.

Оперативники уголовного розыска зафиксировали имена и приметы гостей потерпевшего и вскоре нашли этих людей. Выяснилось, что к краже причастна 42-летняя местная жительница. Злоумышленницу задержали.

По предварительной информации, заметив в квартире приятеля сейф, женщина заинтересовалась. Когда хозяин жилища под действием алкоголя заснул, она взяла связку ключей, оставленных у двери, и стала подбирать какой ключ подойдет к замку сейфа. Открыв сейф, женщина забрала 40 тысяч рублей, а оставшиеся купюры бросила на тумбочку. Злоумышленница рассчитывала, что собутыльник из-за опьянения не вспомнит — открывал он сейф или нет, и подумает, что пропавшие деньги потратил на спиртное, но эта уловка не сработала.

Следователь полиции возбудил в отношении женщины уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой грозит до 5 лет лишения свободы.