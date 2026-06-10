Изображение от freepik
Все события Рязани и области

Семена «Пухляш», «Селедочка», «Тётя Мотя» запретили продавать рязанцам 

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Специалисты регионального управления Россельхознадзора подвели итоги полугодовой работы по контролю за качеством семян на территории Рязанской области. Результаты оказались показательными: из 158 проверенных партий более 111 оказались вне закона.

С января по начало лета инспекторы провели 52 контрольных мероприятия, проверяя магазины, рынки и сельскохозяйственные предприятия. Особое внимание уделялось тому, чтобы реализуемые семена соответствовали Государственному реестру сортов и гибридов. Именно этот документ определяет, какие культуры можно законно выращивать и продавать в России.

Многие запрещённые семена имели довольно креативные и даже забавные названия. Среди огурцов, которые пытались продать рязанцам, оказались сорта «Китайский холодоустойчивый», «Алладин», «Блондинчик», «Селедочка» и «Корюшка».

Томаты тоже не остались в стороне: покупателям предлагали «Лося», «Крапленого», «Пухляша», «Пень», «Дубок», «Севрюгу» и даже «Трюфель жёлтый». Капуста белокочанная порадовала сортами «Безразмерная» и «Три богатыря», а также «Дитмарской ранней». Сладкий перец щеголял названиями «Новогогошары» и «АХ и ОХ», а свёкла столовая – именем «Тётя Мотя».

Несмотря на привлекательные имена, все эти сорта не включены в Госреестр, а значит, их реализация нарушает федеральный закон «О семеноводстве».

Рязанцы начали массово собирать землянику в лесах
7инфо

Рязанцы начали массово собирать землянику в лесах

Жители Рязанской области начали массово собирать лесную землянику. Фотографиями своих богатых урожаев рязанцы делятся в группе «Грибы и грибники…

По итогам проверок юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям вынесены официальные предостережения. Документ предупреждает о недопустимости дальнейших нарушений законодательства в сфере семеноводства.

Если продавцы проигнорируют предупреждения, им грозят более серьёзные санкции – вплоть до штрафов и конфискации продукции.

Государственный реестр сортов создан не просто так. В него включают только те культуры, которые прошли испытания и доказали свою безопасность, урожайность и соответствие заявленным характеристикам. Покупая семена «с рук» или у непроверенных продавцов, огородники рискуют получить не тот результат, на который рассчитывали, а в худшем случае – нанести вред своему участку.

Россельхознадзор призывает жителей Рязанской области внимательно относиться к выбору посевного материала и приобретать семена только у официальных поставщиков, имеющих все необходимые документы.

Предыдущая статья
Беспилотную опасность отменили в Рязанской области утром 10 июня
Следующая статья
Дрон ВСУ атаковал Панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.»

Популярные материалы

Политика

«Убивать будут вас»: Захар Прилепин предупредил россиян о новой реальности

Писатель и общественный деятель Захар Прилепин, находящийся на службе в зоне СВО, заявил о кардинальном изменении характера боевых действий. По его словам, Украина перешла к тактике тотального террора, а российскому обществу придется срочно менять психологию мирного времени на военную.
Новости России

Судмедэксперт рассказал, что произошло с телами Усольцевых

Тела Усольцевых, пропавших в красноярской тайге прошлой осенью, будет...
Новости России

Сладков задал острый вопрос из-за попытки ВСУ заблокировать Крым

Военный корреспондент Александр Сладков задался вопросом на платформе «Макс»,...
Интересное

Гороскоп для всех знаков зодиака на 10 июня

10 июня звезды советуют не торопиться с выводами, прислушиваться к интуиции и не забывать о близких. Для многих знаков день станет поворотным в вопросах здоровья, отношений и карьеры.
Политика

Военкор Коц: ВСУ продолжают планомерно идти к полной блокаде Крыма 

В вагонах — семьи, дети. Цель Киева простая: чтобы билет в Крым в июне 2026-го воспринимался не как поездка к морю, а как лотерея. Чтобы заполняемость отелей просела, чтобы перевозчики поднимали страховки.

Темы

Происшествия

Водителю грузовика грозит 7 лет за гибель трех человек в Рязанской области

В Рязанской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о смертельном ДТП на федеральной трассе. 38-летнему водителю грозит до семи лет лишения свободы.
Происшествия

6 БПЛА сбили в Рязанской области сегодня ночью

По словам главы региона, пострадавших и повреждений нет.
Происшествия

Беспилотная опасность вновь объявлена в Рязани

Опасность атаки БПЛА в регионе отменили сегодня в 07:47. Режим продержался менее часа. 
Новости России

Дрон ВСУ атаковал Панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.»

Глава региона заявил, что ситуация остаётся крайне тяжёлой. По предварительной оценке, знаменитое произведение художника Франца Рубо получило катастрофические повреждения.
Происшествия

Беспилотную опасность отменили в Рязанской области утром 10 июня

Опасность БПЛА объявили сегодня в 00:08. Затем ещё трижды сообщалось, что опасность сохраняется. 
Новости России

Глава Чувашии сообщил о ракетной атаке  по Чебоксарам

Сейчас власти уточняют данные о пострадавших и масштабе повреждений объектов инфраструктуры. На местах работают экстренные службы, которые проводят необходимые мероприятия для обеспечения безопасности жителей и поддержания общественного порядка.
Новости России

В Крыму изменили схему движения пассажирских поездов

С 00:00 10 июня в Крыму начала действовать новая схема движения железнодорожного пассажирского транспорта. Решение принял оперативный штаб региона. Об этом сообщил глава Сергей Аксёнов в своем Telegram-канале.
Происшествия

Над Рязанской областью ночью сбили украинские беспилотники

Минобороны России сообщило о масштабной атаке украинских беспилотников в ночь на 10 июня. Под ударом оказались более 20 российских регионов, включая Рязанскую область.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье