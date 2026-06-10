Специалисты регионального управления Россельхознадзора подвели итоги полугодовой работы по контролю за качеством семян на территории Рязанской области. Результаты оказались показательными: из 158 проверенных партий более 111 оказались вне закона.

С января по начало лета инспекторы провели 52 контрольных мероприятия, проверяя магазины, рынки и сельскохозяйственные предприятия. Особое внимание уделялось тому, чтобы реализуемые семена соответствовали Государственному реестру сортов и гибридов. Именно этот документ определяет, какие культуры можно законно выращивать и продавать в России.

Многие запрещённые семена имели довольно креативные и даже забавные названия. Среди огурцов, которые пытались продать рязанцам, оказались сорта «Китайский холодоустойчивый», «Алладин», «Блондинчик», «Селедочка» и «Корюшка».

Томаты тоже не остались в стороне: покупателям предлагали «Лося», «Крапленого», «Пухляша», «Пень», «Дубок», «Севрюгу» и даже «Трюфель жёлтый». Капуста белокочанная порадовала сортами «Безразмерная» и «Три богатыря», а также «Дитмарской ранней». Сладкий перец щеголял названиями «Новогогошары» и «АХ и ОХ», а свёкла столовая – именем «Тётя Мотя».

Несмотря на привлекательные имена, все эти сорта не включены в Госреестр, а значит, их реализация нарушает федеральный закон «О семеноводстве».

7инфо Рязанцы начали массово собирать землянику в лесах Жители Рязанской области начали массово собирать лесную землянику. Фотографиями своих богатых урожаев рязанцы делятся в группе «Грибы и грибники…

По итогам проверок юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям вынесены официальные предостережения. Документ предупреждает о недопустимости дальнейших нарушений законодательства в сфере семеноводства.

Если продавцы проигнорируют предупреждения, им грозят более серьёзные санкции – вплоть до штрафов и конфискации продукции.

Государственный реестр сортов создан не просто так. В него включают только те культуры, которые прошли испытания и доказали свою безопасность, урожайность и соответствие заявленным характеристикам. Покупая семена «с рук» или у непроверенных продавцов, огородники рискуют получить не тот результат, на который рассчитывали, а в худшем случае – нанести вред своему участку.

Россельхознадзор призывает жителей Рязанской области внимательно относиться к выбору посевного материала и приобретать семена только у официальных поставщиков, имеющих все необходимые документы.