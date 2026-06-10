Дрон ВСУ атаковал Панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.»

Сегодня ночью беспилотник самолётного типа атаковал здание Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». Об этом 10 июня сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, удар пришёлся по объекту культурного наследия и одному из главных символов города-героя. После атаки на месте начался пожар.

Сейчас на объекте работают 83 сотрудника спасательных подразделений и 22 единицы техники МЧС России и спасательной службы Севастополя. Возгоранию присвоили четвёртый ранг сложности.

Глава региона заявил, что ситуация остаётся крайне тяжёлой. По предварительной оценке, знаменитое произведение художника Франца Рубо получило катастрофические повреждения.

Развожаев назвал произошедшее целенаправленной атакой на историческое наследие города. По его словам, удар был нанесён по месту, которое имеет особое значение для жителей Севастополя и всей страны. Губернатор напомнил, что Панорама уже переживала подобное. Во время артиллерийского обстрела 25 июня 1942 года здание оказалось частично разрушено и загорелось.

Тогда пожарные, моряки и военнослужащие смогли спасти 86 фрагментов полотна, вынеся их из охваченного огнём здания. После окончания Великой Отечественной войны специалисты восстановили панораму, фактически заново воссоздав шедевр.

Развожаев подчеркнул, что история музея стала символом стойкости и возрождения Севастополя. Он выразил уверенность, что последствия нынешней атаки также будут устранены, а Панораму восстановят.

«Севастополь не боится, Севастополь помнит», — заявил губернатор, комментируя произошедшее.