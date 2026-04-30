Майские праздники в Рязани начнутся с ночных заморозков, но потом резко потеплеет

1 мая в Рязанской области ожидаются ночные заморозки до минус трёх градусов, сообщает региональный Гидрометцентр. В областном центре температура ночью составит от минус одного до плюс одного градуса.

Днём в пятницу воздух прогреется до 7–9 градусов в Рязани. По области температура днём составит от 5 до 10 градусов тепла. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, 4–9 метров в секунду.

2 мая будет гораздо теплее. Ночью температура опустится до нуля-двух градусов в Рязани, в районах области возможны заморозки до минус двух. Днём воздух прогреется до 10–12 градусов в городе и до 14 градусов в отдельных районах области.

По информации синоптиков, 2 мая осадки маловероятны. Ветер западный, умеренный, 3–8 метров в секунду. Облачность переменная, ожидаются прояснения.