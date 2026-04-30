Рязанцы за год получили в микрофинансовых организациях более 490 тысяч займов почти на 12 млрд рублей

В 2025 году рязанцы получили в микрофинансовых организациях более 490 тысяч займов почти на 12 млрд рублей, объем выдачи займов за год увеличился на 44%. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

«Законодатель при участии Банка России последовательно вводит ограничения, чтобы дополнительно защитить потребителей финансовых услуг от чрезмерной закредитованности и недобросовестных практик. Изменения касаются только новых договоров. Займы, взятые раньше, придется отдавать по условиям, которые действовали на момент подписания бумаг», — говорится в пресс-релизе.

Так, с начала года уже вступило в силу нововведение, согласно которому МФО не могут учитывать доходы заявителя «со слов». Они требуют официального подтверждения доходов или оценивают их на уровне среднедушевого дохода по региону.

Переплата по займам с 1 апреля 2026 года не может превышать сам долг больше, чем на сумму этого долга. Другими словами, если заемщик взял в долг 30 тыс. рублей, то даже в случае просрочки ему придется вернуть не больше 60 тыс. рублей. Это с учетом тела долга, набежавших процентов, комиссий и штрафов.

Кроме того, будут введены ограничения на количество займов под высокие проценты. С 1 октября 2026 года заёмщик не сможет оформить третий заём с полной стоимостью кредита (ПСК) более 200% годовых при наличии двух непогашенных займов с аналогичными условиями. С апреля 2027 года вступят в силу более строгие ограничения: будет разрешено иметь только один заём с ПСК выше 100% годовых, а между оформлением таких займов обязательно должен будет пройти трёхдневный период «охлаждения».