Рязанцы за год получили в микрофинансовых организациях более 490 тысяч займов почти на 12 млрд рублей

В 2025 году рязанцы получили в микрофинансовых организациях более 490 тысяч займов почти на 12 млрд рублей, объем выдачи займов за год увеличился на 44%. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.
Так, с начала года уже вступило в силу нововведение, согласно которому МФО не могут учитывать доходы заявителя «со слов». Они требуют официального подтверждения доходов или оценивают их на уровне среднедушевого дохода по региону.
Переплата по займам с 1 апреля 2026 года не может превышать сам долг больше, чем на сумму этого долга. Другими словами, если заемщик взял в долг 30 тыс. рублей, то даже в случае просрочки ему придется вернуть не больше 60 тыс. рублей. Это с учетом тела долга, набежавших процентов, комиссий и штрафов.
Кроме того, будут введены ограничения на количество займов под высокие проценты. С 1 октября 2026 года заёмщик не сможет оформить третий заём с полной стоимостью кредита (ПСК) более 200% годовых при наличии двух непогашенных займов с аналогичными условиями. С апреля 2027 года вступят в силу более строгие ограничения: будет разрешено иметь только один заём с ПСК выше 100% годовых, а между оформлением таких займов обязательно должен будет пройти трёхдневный период «охлаждения».