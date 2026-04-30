Бывшие Ксении Бородиной подружились на съёмках реалити «Мастер игры»

ТНТ раскрыл имена ещё двух участников второго сезона реалити шоу «Мастер игры» (16+), премьера которого состоится совсем скоро. Плести интриги, обманывать, разоблачать и бороться за солидный денежный приз в новом сезоне будут два «бывших» телеведущей Ксении Бородиной — Курбан Омаров и Михаил Терёхин.

Курбан Омаров, блогер, предприниматель: «Я никогда не соглашался на участие в реалити, потому что обычно в таких шоу какие-то некомфортные условия. Всё-таки уже взрослый, возрастной человек, и не всегда хочется плясать, прыгать в грязь с вертолёта и так далее. А в этом проекте надо мозгами работать, интуицию включать, и это как раз моё поприще. Я в этом себя хорошо чувствую, приехал проверить свои силы. Плюс мы с женой всегда с удовольствием смотрели все серии первого сезона «Мастера игры». Я здесь буду играть не один, за меня болеют моя жена, трое моих детей и пёс Мухтар».

Курбан Омаров, фото: ТНТ

Михаил Терёхин, адвокат: «Я смотрел эпизодами первый сезон “Мастера игры”, поэтому представление об игре у меня имелось. Видел, что очень красочно и интересно. В первом сезоне был настоящий “змеюшник”, а я так люблю змеюшники! Я в них очень комфортно себя чувствую, обожаю эти ссоры. Кто-то их боится, а мне, наоборот, нравится. Препятствий для участия у меня не было, и я согласился. Тем более, это прайм-тайм на ТНТ. Моя конечная цель, естественно, победить. Здесь сейчас находится такой состав, что каждый участник хочет победить, даже те, у кого точно мало шансов, вам об этом скажут».

Михаил Терехин, фото: ТНТ

Курбан и Михаил также признались, что сдружились с первого дня, поэтому старались держаться вместе, насколько это возможно в тонкой психологической игре, где никому нельзя верить.

По правилам игры, участники делятся на два лагеря «светлых» и «тёмных», которых изначально выбирает Мастер игры. Задача тёмных — обманывать, плести интриги, устранять соперников, переманивать игроков на свою сторону, оставаясь при этом в тени. Остальные участники играют по-честному. Им необходимо вычислить тех, кто примкнул к «тёмным». В процессе игры к «тёмным» может примкнуть кто угодно. Главное обсуждение происходит за круглым столом. Участники голосуют за того, кто, по их мнению, должен покинуть проект.

Игру ведёт «Мастер игры» — загадочный человек, который остаётся неизвестным до конца игры.