Михаил Терехин, фото: ТНТ
Новости кино и ТВ

Бывшие Ксении Бородиной подружились на съёмках реалити «Мастер игры»

Алексей Самохин
ТНТ раскрыл имена ещё двух участников второго сезона реалити шоу «Мастер игры» (16+), премьера которого состоится совсем скоро. Плести интриги, обманывать, разоблачать и бороться за солидный денежный приз в новом сезоне будут два «бывших» телеведущей Ксении Бородиной — Курбан Омаров и Михаил Терёхин.

Курбан Омаров, блогер, предприниматель: «Я никогда не соглашался на участие в реалити, потому что обычно в таких шоу какие-то некомфортные условия. Всё-таки уже взрослый, возрастной человек, и не всегда хочется плясать, прыгать в грязь с вертолёта и так далее. А в этом проекте надо мозгами работать, интуицию включать, и это как раз моё поприще. Я в этом себя хорошо чувствую, приехал проверить свои силы. Плюс мы с женой всегда с удовольствием смотрели все серии первого сезона «Мастера игры». Я здесь буду играть не один, за меня болеют моя жена, трое моих детей и пёс Мухтар».

Курбан Омаров, фото: ТНТ

Михаил Терёхин, адвокат: «Я смотрел эпизодами первый сезон “Мастера игры”, поэтому представление об игре у меня имелось. Видел, что очень красочно и интересно. В первом сезоне был настоящий “змеюшник”, а я так люблю змеюшники! Я в них очень комфортно себя чувствую, обожаю эти ссоры. Кто-то их боится, а мне, наоборот, нравится. Препятствий для участия у меня не было, и я согласился. Тем более, это прайм-тайм на ТНТ. Моя конечная цель, естественно, победить. Здесь сейчас находится такой состав, что каждый участник хочет победить, даже те, у кого точно мало шансов, вам об этом скажут». 

Михаил Терехин, фото: ТНТ

Курбан и Михаил также признались, что сдружились с первого дня, поэтому старались держаться вместе, насколько это возможно в тонкой психологической игре, где никому нельзя верить.

По правилам игры, участники делятся на два лагеря «светлых» и «тёмных», которых изначально выбирает Мастер игры. Задача тёмных — обманывать, плести интриги, устранять соперников, переманивать игроков на свою сторону, оставаясь при этом в тени. Остальные участники играют по-честному. Им необходимо вычислить тех, кто примкнул к «тёмным». В процессе игры к «тёмным» может примкнуть кто угодно. Главное обсуждение происходит за круглым столом. Участники голосуют за того, кто, по их мнению, должен покинуть проект. 

Игру ведёт «Мастер игры» — загадочный человек, который остаётся неизвестным до конца игры.

Популярные материалы

Интересное

Перед смертью телеведущий Алексей Пиманов оставил пророчество о будущем России

Что предсказал Пиманов перед смертью? Он говорил о силе России, о своей науке и авиации, о простых парнях, которые станут новой элитой.
Новости России

ФСБ рассказала о драме, разыгравшейся дома у пойманного террориста в Крыму

Женщин, ставших свидетелями обысков дома у задержанного террориста, шокировало...
Новости России

Жена-африканка назвала причину смерти блогера Андрея Багно

Блогер Андрей Багно умер из-за малярии и последствий курения,...
Новости России

SHOT: ВСУ атаковали Пермь модернизированными беспилотниками «Лютый»

По данным СМИ, БПЛА могли запускать «стаями» по несколько штук с территории Днепропетровской области. 
Новости России

Дроны ВСУ атаковали Оренбургскую область, взрывы гремят над Орском

Украинские беспилотники попытались атаковать Орск в Оренбургской области, пишет...

Темы

Общество

Доцент Щербаченко рассказал, как накопить за год 1 млн рублей

Миллион рублей за год — не фантастика, если действовать по плану. Доцент Финуниверситета Петр Щербаченко назвал конкретную цифру: откладывать придется 83,3 тысячи ежемесячно. Для москвичей это почти половина зарплаты, но есть способы ускориться.
Политика

Коц: Путин подсказал Трампу выход из Ирана

Разговор Путина с Трампом состоялся сразу после визита Аракчи. Судя по всему, в ходе визита была согласована определённая схема по обогащённому урану и в целом обозначен дипломатический путь по иранской ядерной программе.
Погода

Майские праздники в Рязани начнутся с ночных заморозков, но потом резко потеплеет

1 мая в Рязанской области ожидаются ночные заморозки до минус трёх градусов, сообщает региональный Гидрометцентр. В областном центре температура ночью составит от минус одного до плюс одного градуса.
Общество

Рязанцы за год получили в микрофинансовых организациях более 490 тысяч займов почти на 12 млрд рублей

Законодатель при участии Банка России последовательно вводит ограничения, чтобы дополнительно защитить потребителей финансовых услуг от чрезмерной закредитованности и недобросовестных практик.
Новости России

SHOT: ВСУ атаковали Пермь модернизированными беспилотниками «Лютый»

По данным СМИ, БПЛА могли запускать «стаями» по несколько штук с территории Днепропетровской области. 
Экология, природа, животные

«Госуслуги» для грибников: кому понадобятся разрешения и чем грозит сбор трюфелей

С 1 сентября 2027 года получить разрешение на сбор краснокнижных грибов можно будет через «Госуслуги». Сейчас документы выдают только при личном обращении
Происшествия

ДТП с легковушкой и грузовиком произошло на Московском шоссе в Рязани

Инцидент случился на повороте на улицу Юбилейную. На фото видно, что «Рено Дастер» получил серьёзные механические повреждения. 
Акценты

В поисках семьи Усольцевых поможет «Купол»

Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью пропали в конце сентября 2025 года. Семья отправилась в поход в урочище Буратинка возле посёлка Кутурчин Партизанского района. Масштабная поисковая операция результатов не дала.

