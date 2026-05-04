Павел Малков оценил ход строительства передовой школы по нацпроекту «Молодежь и дети» в Рязанской области

В Рязанской области продолжается возведение передовой школы в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Работы ведутся по поручению Президента РФ В.В. Путина и в соответствии с целями Народной программы, сообщает региональное Министерство образования.

До 2030 года в России по указу главы государства планируется создать 12 передовых школ для одарённых детей. В них углублённо изучать дисциплины будут под руководством сильнейших педагогов. Эти учреждения станут образцовыми образовательными центрами, чьи методики и технологии затем перенимают другие школы. Первые три школы откроются в 2027 году, и Рязанская область вошла в число этих регионов.

Передовая школа для одарённых детей строится в рязанском районе Мервино. Комплекс будет включать учебный корпус на 800 мест, общежитие на 300 человек и парковую зону. Строительство идёт по графику. На данный момент завершается монтаж несущих стен, колонн, перекрытий, лестничных маршей и входных групп, ведётся устройство кровли и установка окон. Параллельно выполняются внутренние работы: системы отопления, вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и канализации. Строительная готовность объекта достигла 38%.

В школе создадут все условия для современного обучения и развития: более 60 универсальных и свыше 20 специализированных кабинетов с лабораториями (биологической, экологической, IT, нейросистемами), кабинет 3D-моделирования, мастерские, обсерваторию, бассейн, спортивный и актовый залы, арт- и телестудию, спортплощадку. Здесь будут учиться дети с 7 по 11 класс, прошедшие конкурсный отбор. Предусмотрено два профиля: технологический (робототехника, IT, нефтехимия, инженерия) и естественно-научный (медицина, фармацевтика, генетика). Педагогов и управленцев также отберут по конкурсу, после чего они пройдут повышение квалификации. Выпускники школы пополнят кадровый резерв наукоёмких и высокотехнологичных отраслей.

Губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков отметил: